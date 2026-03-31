Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

На подручју Бијељине водостај Саве је у порасту, али је и даље испод коте редовне одбране од поплава, док водостај Дрине стагнира и знатно је испод критичних тачака, речено је у Републичкој управи цивилне заштите.
Сви мањи бујични водотокови - Јања, Гњица, Лукавац и локални канали на подручју Бијељине су у опадању и у коритима, а путни правци на подручју ове локалне јединице су проходни.
Тренутна ситуација на подручју Бијељине је стабилна и под сталним надзором иако је опрез и даље неопходан због нивоа Саве, наводе из Републичке управе Цивилне заштите.
На подручју Зворника нема опасности од поплава, а све притоке Дрине - Сапна, Хоча, Златица и друге су у стагнацији и попуњеност у коритима је око 40 одсто.
Магистрални и локални путеви у овој регији су проходни и нема пријављених клизишта.
Вода се повукла са заплављених путних праваца на подручју Угљевика, тако да су сада сви путни правци у овој општини проходни.
Извршена је интервенција на чишћењу запушеног канала за оборинске воде како би се спријечило отицање воде на приватне парцеле и домаћинства заштитила од плављења, а у току дана ће се вршити чишћење наноса изазваних оборинским водама.
На подручју општине Сребреница све локалне ријеке - Крижевица, Бљечавска ријека, Јадар, Поточарска ријека, Сашка ријека, Опетска ријека су у стагнацији у односу на јуче и за сада не пријети опасност од њиховог изливања и плављења приобалног подручја.
За сада нема пријава о евентуалним клизиштима и одронима на подручју ове општине, али су евидентирани проблеми у снабдијевању електричном енергијом у мјесним заједницама Ратковићи, Брежани, Ораховица и Луке.
У мјесној заједници Луке нема сигнала мобилне телефоније усљед нестанка електричне енергије.
Локални и некатегорисани путни правци у брдско-планинском дијелу општине Сребреница су због обилних сњежних падавина углавном непроходни и у току је њихово чишћење, у складу са приоритетима.
На подручју општине Лопаре путеви су проходни уз отежано одвијање саобраћаја на мањим дионицама због воде која се задржала на коловозу.
Снабдијевање водом и електричном енергијом је уредно, осим у Потрашу и дијелу Завршја јер је снијег оштетио трафо станицу. Екипе електродистрибуције су на терену и раде на отклањању квара.
Нема пријава о евентуалним клизиштима и одронима на подручју ове општине.
У Осмацима, Братунцу и Милићима сви магистрални и регионални путни правци проходни су за саобраћај.
На подручју општина Власеница и Шековићи магистрални путеви су проходни, а локални некатегорисани путеви су углавном проходни, уз отежано одвијање саобраћаја.
На подручју општине Шековићи непроходни су путни правци према селима Рашево и Бобари, али се ради на њиховом прочишћавању.
Снабдијевање водом и струјом је уредно, уз повремене периодичне прекиде.
Сви водотокови на подручју ових општина стагнирају у односу на јучерашњи дан и за сада нема опасности од изливања.
