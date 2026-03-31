Logo
Large banner

Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

Аутор:

АТВ
31.03.2026 09:30

Коментари:

0
На подручју Бијељине водостај Саве је у порасту, али је и даље испод коте редовне одбране од поплава, док водостај Дрине стагнира и знатно је испод критичних тачака, речено је у Републичкој управи цивилне заштите.

Сви мањи бујични водотокови - Јања, Гњица, Лукавац и локални канали на подручју Бијељине су у опадању и у коритима, а путни правци на подручју ове локалне јединице су проходни.

Тренутна ситуација на подручју Бијељине је стабилна и под сталним надзором иако је опрез и даље неопходан због нивоа Саве, наводе из Републичке управе Цивилне заштите.

На подручју Зворника нема опасности од поплава, а све притоке Дрине - Сапна, Хоча, Златица и друге су у стагнацији и попуњеност у коритима је око 40 одсто.

Магистрални и локални путеви у овој регији су проходни и нема пријављених клизишта.

Вода се повукла са заплављених путних праваца на подручју Угљевика, тако да су сада сви путни правци у овој општини проходни.

Извршена је интервенција на чишћењу запушеног канала за оборинске воде како би се спријечило отицање воде на приватне парцеле и домаћинства заштитила од плављења, а у току дана ће се вршити чишћење наноса изазваних оборинским водама.

На подручју општине Сребреница све локалне ријеке - Крижевица, Бљечавска ријека, Јадар, Поточарска ријека, Сашка ријека, Опетска ријека су у стагнацији у односу на јуче и за сада не пријети опасност од њиховог изливања и плављења приобалног подручја.

За сада нема пријава о евентуалним клизиштима и одронима на подручју ове општине, али су евидентирани проблеми у снабдијевању електричном енергијом у мјесним заједницама Ратковићи, Брежани, Ораховица и Луке.

У мјесној заједници Луке нема сигнала мобилне телефоније усљед нестанка електричне енергије.

Локални и некатегорисани путни правци у брдско-планинском дијелу општине Сребреница су због обилних сњежних падавина углавном непроходни и у току је њихово чишћење, у складу са приоритетима.

На подручју општине Лопаре путеви су проходни уз отежано одвијање саобраћаја на мањим дионицама због воде која се задржала на коловозу.

Снабдијевање водом и електричном енергијом је уредно, осим у Потрашу и дијелу Завршја јер је снијег оштетио трафо станицу. Екипе електродистрибуције су на терену и раде на отклањању квара.

Нема пријава о евентуалним клизиштима и одронима на подручју ове општине.

У Осмацима, Братунцу и Милићима сви магистрални и регионални путни правци проходни су за саобраћај.

На подручју општина Власеница и Шековићи магистрални путеви су проходни, а локални некатегорисани путеви су углавном проходни, уз отежано одвијање саобраћаја.

На подручју општине Шековићи непроходни су путни правци према селима Рашево и Бобари, али се ради на њиховом прочишћавању.

Снабдијевање водом и струјом је уредно, уз повремене периодичне прекиде.

Сви водотокови на подручју ових општина стагнирају у односу на јучерашњи дан и за сада нема опасности од изливања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

Rijeka Sava

porast vodostaja

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

36

Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу

13

35

У центру града пронађено тијело мушкарца

13

29

Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

13

28

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

13

19

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner