Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дежурна средства руске ПВО оборила су током протекле ноћи 92 украјинске беспилотне летјелице, саопштило је Министарство одбране Русије.
Наиме, руски борци су пресрели су уништили украјинске беспилотне летјелице изнад територија Брјанске, Белгородске, Лењинградске, Курске, Новгородске, Ростовске, Самарске, Смоленске, Орелске, Калушке, Тверске области, као и Московског региона.
Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
36
13
35
13
29
13
28
13
19
Тренутно на програму