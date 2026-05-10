Сатима чекамо, а имамо нови прелаз: Људи огорчени због гужве у Градишци

Граница у Градишци, гдје се сатима, на врелини, данас чека на прелазак из Босне и Херцеговине у Хрватску, више подсјећа на својеврсну окупациону зону, него међународни прелаз.
Тако ову ситуацију коментаришу путници из многих крајева БиХ који путују у Словенију, Аустрију, Њемачку, Хрватску...
Путничка возила, покушавају у неколико колона стићи до границе.
Република Српска
Предсједник Српске на састанку са делегацијом из Санкт Петербурга
"Изгубили смо осјећај за било шта. Уморни смо и разочарани",
"Сатима чекамо у колони, која се споро помјера. Мост је пун возила, процедуре на граници у Хрватској су споре а прелаз у Градишци нефункционалан",
"Сазнање да постоји уређен гранични прелаз и да се не користи, поразно је за нас. То је срамота“, истакли су саговорници "Независних новина“.
Подсјећамо, један човјек већ мјесецима отвара нови гранични прелаз у Градишци који би умногоме растеретио промет путника и возила.
Зијад Крњић, члан Управног одбора УИО БиХ чак пет пута спријечио је да буду усвојене измјене Правилника о унутрашњој организацији у УИО.
Тужилаштво БиХ формирало је предмет против члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијада Крњића, након кривичне пријаве Привредне коморе Републике Српске, због сумње да је блокирано усвајање аката за рад новог граничног прелаза Градишка.
Бања Лука
Падавине су стигле у Бањалуку - шта каже метео радар када ће проћи
"Запримљена је пријава у складу са стандардном процедуром, формиран је предмет и дат у рад поступајућем тужиоцу ради провјере основаности навода из пријаве", саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Привредна комора Републике Српске поднијела је кривичну пријаву због сумње да је Крњић, као члан Управног одбора УИО БиХ, кроз гласање против измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији, блокирао неопходне процедуре за пуштање у рад новог граничног прелаза на мосту у Градишци.
У пријави се терети за злоупотребу положаја или овлашћења и несавјестан рад у служби, уз тврдњу да је спорно поступање трајало од децембра, чиме је, како се наводи, блокиран пројекат од значаја за привреду.
Из Привредне коморе Републике Српске раније су истакли да из ранијих јавних иступа произилази да је Крњић био свјестан могућих посљедица, али да је ипак наставио са истим ставом у одлучивању.
