Драма на гробљу у БиХ - свештенику нису дали да уђе

Аутор:

АТВ
10.05.2026 17:55

Спријечили свештеника да уђе на гробље
Фото: Screenshot

Јутрос у 9:30 сати била је најављена миса на гробљу Влака у Доњем Градцу, коју је требао предводити дон Миљенко Крешић.

Мјештани који подржавају фрањевце окупили су се већ сат времена раније како би спријечили одржавање мисе у гробљу.

На мјесту догађаја окупили су се вјерници с обје стране, а окупљени нису допустили дон Миљенку Крешићу улазак у гробље, након чега је позвана полиција, пише "Борак.тв".

Доласком полиције обављен је разговор с представницима обје стране, али окупљени су и даље остали при ставу да се миса не може одржати унутар гробља.

Након тога, договорено је да се миса одржи под дубом у близини гробља, што су окупљени допустили.

