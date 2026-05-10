Пронађен д‌јечак који је нестао у Сарајеву

АТВ
10.05.2026 16:44

Пронађен дјечак Амар Селимовић који је био нестао у Сарајеву
Након велике потраге у Сарајеву је данас пронађен д‌јечак Амар Селимовић који је раније у току дана нестао.

Породица је раније саопштила да је д‌јечак аутистичан, д‌јелимично вербалан, одазива се на своје име и зна имена родитеља.

Ипак, на сву срећу, потрага није дуго трајала, а све је олакшао и детаљан опис који су родитељи дали грађанима приликом апела, преноси Кликс.

