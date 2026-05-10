Стиже погоршање времена: Ево када нас очекују пљускови и грмљавина

Данас ће до краја дана бити локално кише и пљускова, у најави и невријеме, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Са југозапада пристиже све више влажног и нестабилног ваздуха, а нестабилно вријеме ће се наставити и током ноћи на понедјељак.
Током понедјељка, уз локално кишу и пљускове са грмљавином. Послијеподне на сјеверу и сјевероистоку Босне, у Посавини и Семберији, могући су локално јачи пљускови са грмљавином и невријеме уз лед.
Данас и сутра топло и спарно вријеме уз слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар. У току понедјељка локално могући јаки удари југа. Дневна температура од 19 до 25, локално на сјеверу и сјевероистоку Босне до 28 степени. Релативно топло и током ноћи.
У уторак значајнија промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који ће се релативно брзо премјештати преко нас, доносећи широм земље пролазно јачу кишу и пљускове са грмљавином уз осјетнији пад температуре. Понегдје и невријеме.
Продор хладног фронта ће бити праћен пролазно појачаним сјеверцем, а на вишим планинама, усљед наглог пада температуре, може пасти и мало снијега.
Навече и током ноћи на сриједу, постепено разведравање, што ће донијети хладну ноћ уз локално појаву мраза у јутарњим часовима сриједе.
