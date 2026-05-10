Logo
Large banner

Стиже погоршање времена: Ево када нас очекују пљускови и грмљавина

Аутор:

АТВ
10.05.2026 14:42

Коментари:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Данас ће до краја дана бити локално кише и пљускова, у најави и невријеме, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

Са југозапада пристиже све више влажног и нестабилног ваздуха, а нестабилно вријеме ће се наставити и током ноћи на понед‌јељак.

Током понед‌јељка, уз локално кишу и пљускове са грмљавином. Послијеподне на сјеверу и сјевероистоку Босне, у Посавини и Семберији, могући су локално јачи пљускови са грмљавином и невријеме уз лед.

Данас и сутра топло и спарно вријеме уз слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар. У току понед‌јељка локално могући јаки удари југа. Дневна температура од 19 до 25, локално на сјеверу и сјевероистоку Босне до 28 степени. Релативно топло и током ноћи.

У уторак значајнија промјена времена продором хладног фронта са сјевера, који ће се релативно брзо премјештати преко нас, доносећи широм земље пролазно јачу кишу и пљускове са грмљавином уз осјетнији пад температуре. Понегд‌је и невријеме.

Зорица Брунцлик-24102025

Сцена

Зорица Брунцлик открила ко је није звао од колега

Продор хладног фронта ће бити праћен пролазно појачаним сјеверцем, а на вишим планинама, усљед наглог пада температуре, може пасти и мало снијега.

Навече и током ноћи на сриједу, постепено разведравање, што ће донијети хладну ноћ уз локално појаву мраза у јутарњим часовима сриједе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

Вријеме

Киша

Пљускови

Грмљавина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Очекује нас снијег у мају: Метеоролози открили када стиже промјена времена

7 ч

0
Мара Пупчевић из Турсиновца код Шамца држи плетену корпу, коју је исплела.

Друштво

Мара из Шамца "плете" успјех: Њене корпе стигле до Америке и Кине

7 ч

2
Колона возила на граничном прелазу Градишка

Друштво

Нови систем ЕУ покренуо хаос на граници: И данас километарске колоне

8 ч

2
Домаћи прасићи изгубили битку са јефтиним европским месом

Друштво

Домаћи прасићи изгубили битку са јефтиним европским месом

8 ч

0

  • Најновије

17

37

Додик, Каран и Стевандић сутра на конференцији за новинаре

17

37

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

17

25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

17

17

''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

17

13

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner