Каран: Пронаћи ћемо начин да одблокирамо изградњу Источне интерконекције

Аутор:АТВ
Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је за ТАСС да се пројекти, као што је изградња Источне интерконекције, блокирају, што Српска никада није радила, те ће пронаћи начин да га одблокира.
Одговарајући на питање да ли ће пројекат Јужног интерконектора истиснути руски гас из Републике Српске, Каран је навео да постоје многи инфраструктурни и економски пројекти који су стављени на чекање и чекају баш зато што потичу са Истока.
"Ми у Републици Српској никада нисмо ометали и не ометамо реализацију пројеката у другој половини БиХ, јер верујемо да је примарни циљ побољшање живота и удобности сваког грађанина. Међутим, пројекти који су у току у нашем дијелу земље, укључујући изградњу Источног интерконектора, блокирају се", навео је Каран.
Он вјерује да ће се пронаћи начин да се одблокира овај пројекат јер је, како је појаснио, важно схватити да инвестиције говоре о политичкој стабилности Републике Српске.
Нагласио је да се изградња ауто-пута на рути Београд-Бијељина-Добој-Бањалука-Нови Град реализује заједно са изградњом гасне инфраструктуре, што је несумњиво повезано са овим пројектом.
"Стога ћемо искористити сваку прилику да реализујемо пројекте који су важни не само за Републику Српску, већ ће користити и свима у БиХ", истакао је Каран у свом првом интервјуу за један руски медиј.
Осврнувши се на прославу Дана побједе над фашизмом, 9. маја, Каран је рекао да Република Српска сматра дужношћу према својим прецима да сачува сјећање на ту побједу.
"Ми смо потомци оних који су учествовали у ослободилачкој борби против фашизма", рекао је Каран увјерен да је се историјска истина и култура сјећања морају сачувати.
Напоменуо је да у Европи не славе 9. мај као Дан побједе, већ га зову Дан Европе, док су многи тамо били на страни освајача.
Говорећи о значају своје посјете Москви поводом Дана побједе, Каран је рекао да осјећа понос и да не зна за величанственији догађај у историји људске цивилизације.
