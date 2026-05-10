Каран: Српска се бори против одузимања њених овлаштења

Аутор:АТВ
Коментари:6
Република Српска само брани своја уставна права и бори се против одузимања њених овлаштења, изјавио је предсједник Српске Синиша Каран агенцији ТАСС у првом интервјуу за један руски медиј.
Каран је навео да идеја о референдуму о независности тренутно није на дневном реду, односно да није ни постојала у смислу у ком се о њој говори већ је злоупотријебљена и од ње је створена фиктивна нарација да би се искористила против руководства Српске као изговор да би се накнадно оптужили за кршење неких уставних или других норми.
"Аутономија о којој говоримо је управо унутрашња аутономија према Дејтонском споразуму. Оно што смо радили јесте да се боримо за наша овлашћења као ентитет унутар земље према Дејтонском споразуму", објаснио је Каран.
Он је навео да се Русија 30 година фундаментално залагала за спровођење Дејтонског споразума тачно и искључиво онако како је написан, како је замишљен, а не онако како се заправо ради.
"Још једном изражавамо и увек ћемо понављати нашу захвалност Руској Федерацији за подршку Републици Српској, за подршку у борби за уставноправни положај", нагласио је Каран.
Истакао је да Република Српска неће подлећи притиску и никада се неће придружити санкцијама против Русије.
Каран је појаснио да неке земље ЕУ користе политичка и економска средства да би извршиле притисак на независну политику не само Републике Српске већ и неких других земаља које одржавају везе са Русијом, што се приказује као пут ка ЕУ.
"За нас је такав пут неприхватљив", нагласио је Каран током посјете Москви гдје је као члан делегације Републике Српске присуствовао Паради побједе на Црвеном тргу, а потом разговарао са руским предсједником Владимиром Путином.
Он је додао да европски пут не може бити заснован на смањењу независности или притиску на суверенитет.
"За нас се такав пут може градити само на компромису и међусобном поштовању. Управо зато, када говоримо о европском путу, настају потешкоће са унутрашњим процедурама у БиХ, захтјеви које упућује ЕУ злоупотребљавају ова питања", нагласио је Каран.
Каран је навео да неки политичари ЕУ износе негативне коментаре о посјети Русији, али то ни на који начин не утиче на стратешки дијалог између Москве и Бањалуке.
"Није било конкретних пријетњи. Али чак и да их је било, то не би утицало на наш долазак или наше учешће на церемонијама, јер је за нас то дио нашег националног интереса", рекао је Каран.
Он је додао да у новом мултиполарном свијету, неки политичари у ЕУ покушавају да на овај начин утичу на ставове према Српској и њеном националном идентитету.
Подсјетио је да се Република Српска током протеклих 30 година стално суочава са пријетњама и санкцијама због својих веза са Руском Федерацијом, али да се захваљујући принципијелном ставу Москве може да ослони на Дејтонски споразум.
Он је појаснио да је Запад покушао да се умијеша именовањем високих представника, чије су одлуке увијек биле усмјерене на штету српског народа.
"Ми се боримо против тога, против санкција, и то чинимо на нивоу наших институција и воље народа. Ми једноставно бранимо наше националне интересе и боримо се за њих. А односи са Русијом су наш стратешки национални интерес", рекао је Каран.
Он је оцијенио да ће Запад поново покушати да дестабилизује ситуацију у Републици Српској током предстојећих октобарских избора, али је нагласио да су народна воља и народна ријеч ефикасно оружје против тога.
"Стога се већ двадесет година, под вођством Милорада Додика и владајуће странке СНСД, заједно са нашим коалиционим партнерима, боримо против таквих напада", напоменуо је Каран.
Увјерен је да је власт у Републици Српској суверена власт заснована искључиво на вољи народа, што карактерише и Републику Српску и Руску Федерацију.
Нагласио је и да дијалог између власти Републике Српске и актуелне америчке администрације неће наштетити односима ентитета са Русијом.
"Наша посјета би могла бити одговор онима који су забринути због било каквих промјена у нашим односима са Русијом. Овдје можемо са сигурношћу одговорити да не, наши односи са САД неће ни на који начин утицати на наше односе са Русијом", рекао је он.
Како је напоменуо, Република Српска поштује све који њу поштују, а претходна америчка администрација није показала такав став.
"Нова америчка администрација својим поступцима показује да нема намеру да ствара никакве нове нације, већ се залаже за независност суверених народа БиХ, управо оно што и ми заступамо. Стога, свима који поштују Републику Српску и српски народ, увек кажемо `Добродошли`", рекао је Каран.
Указао је да су односи између Републике Српске и Русије стратешки и пријатељски који се граде на партнерству.
"То је важно за нас. И свако ко би нас понижавао или прекоријевао због овог односа престаје да буде наш партнер", истакао је предсједник Српске.
