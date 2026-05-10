Додик: Вјерујем да ће Русија тражити да одлуке Шмита буду правно неважеће

Аутор:АТВ
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да вјерује да ће Русија тражити на сједници Савјета безбједности УН 12. маја да све одлуке Кристијана Шмита буду правно неважеће.
Додик је за РТ Балкан рекао да је са предсједником Русије Владимиром Путином разговарао о неколико важних тема, да је потврђен континуитет сарадње Српске и Русије, али да се остало и на истим позицијама по питању Дејтонског споразума, чији је Русија гарант.
"За који дан ће састанак у Савјету безбједности УН посвећен БиХ и вјерујемо да ће Русија, сходно ранијим ставовима, тражити да све одлуке Кристијана Шмита буду ништавне и да не буду правно важеће", рекао је Додик.
Он је навео да је делегација Републике Српске пренијела Путину захвалност за испоруке гаса који стиже у континуитету, а да са друге стране Српска неће учествовати у срамним санкцијама Русији, нити ће дати сагласност да делегације БиХ учествују у антируском форумима.
Указао је да су у Москви јуче били само представници Републике Српске, а да је Бошњацима "понижење да буду у Москви и да разговарају са тако моћном земљом".
"Али им не смета да све ове године, од почетка специјалне војне операције, користе јефтин гас у Сарајеву и да на тај начин показују цинизам. Они троше више гаса од Српске", нагласио је Додик.
Додик је напоменуо да је данас економска сарадња Русије и Српске отежана због санкција, али да се труде да то све одрже на одређеном нивоу, те додао и како огроман број младих људи жели да се школује у Русији.
На питање ко то данас оспорава заслуге Црвене армије у Другом свјетском рату, Додик је рекао да то чине они који су данас на власти у Европи, посебно у Њемачкој, чији су преци били у нацистичкој Њемачкој.
"Они су смислили циничан приступ 9. мају и умјесто да славе побједу над фашизмом, они славе Дан Европе. Ми Срби морамо да останемо привржени идеји о побједи која је извојевана кроз жртве", навео је Додик.
