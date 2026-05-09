Ходочасници из Херцеговине кренули пут Острога

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Коментари:0
Из Билеће је и ове године кренула велика колона ходочасника ка манастиру Острог. Више од 300 вјерника пјешачи око 90 километара, а данас су прешли половину пута.
Сутра увече стижу на одредиште. Ово је 15. поклоничко ходочашће из Билеће. На пут их је испратила и наша најјужнија екипа.
Међу ходочасницима највише је оних који овим путем корачају годинама. Билећанину Браниславу Стојановићу ово је 14. пут да пјешке иде да се поклони Светом Василију Острошком и Тврдошком. Каже да је ово пут заједништва и молитве.
"Жеља, воља и снага је да смо сви заједно. Заједништво и молитва Богу. Сваке године нас има све више и више. На почетку нас је било двоје или троје, сада видите и сами, има нас 300", истакао је ходочасник Бранислав Стојановић.
Први кораци направљени су након молитве и благослова у Саборном храму у Билећи. У колони су све генерације, а пред камером АТВ-а кажу да их на пут води вјера и жеља да стигну до светиње.
"Лијепо је, није напорно", "То је наш величанствен доживљај, кад дођете горе у манастир Острог. Мени није напорно, ја иначе доста пјешачим", "Има доста умора, тешко је, али када се дође у манастир тај осјећај је невјероватан.
Осјећај је предиван, сваке године је све љепше и љепше", рекли су.
А сваке године колона је све бројнија. Пред њима је 90 километара пута. Организатори кажу да је ходочашће из Билеће постала традиција која окупља вјернике из свих крајева.
"Ово је традиционално 15. пут како наша група иде. Најбројнији смо у окружењу. Сваке године нам долазе са свих страна. Ове године имамо Зрењанина, Београда, Новог Сада, из Њемачке, Зворника", казао је организатор Миљан Ковачевић-
Пут ка манастиру Острог и ове године кренуо је из других херцеговачких општина. 150 вјерника из Гацка, око 160 из Невесиња, као и ходочасници из Љубиња и Берковића.Из Требиња је кренуло на стотине људи, међу њима и фолклораши који корачају за оздрављење Софије Дујловић. Сви они слиће се под Острошке стијене, уочи празника Светог Василија Острошког и Тврдошког.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
57
21
40
21
21
20
59
20
43
Тренутно на програму