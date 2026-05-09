Калабухов за АТВ: Одлични односи званичника Русије и Републике Српске

09.05.2026 20:03

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов, поручио је да су односи Русије и Републике Српске на историјском максимуму, што доказује и присуство највишег руководства Српске на данашњој Паради побједе у Москви.

"У Москви је данас једна од најзначајнијих делегација у саставу руководства Републике Српске. Ово је потврда наших одличних односа, а у наредним данима очекујемо још корисних састанака. Већ за неколико дана у Бањалуку стиже велика делегација из Санкт Петербурга. Та посјета ће имати културну и технолошку димензију, а убрзо након тога слиједе и Дани руске културе", изјавио је Калабухов за АТВ.

Калабухов је нагласио да је 9. мај дан који је дубоко урезан у свијест сваког човјека, подсјећајући на неизмјериву жртву коју је поднио совјетски народ.

"Ми заједно са цијелим човјечанством празнујемо Дан побједе над фашизмом. То је дан који је ушао у историју и у животе готово сваког појединца. Улога совјетског народа била је кључна у сламању нацизма. То је дио сваке породичне историје и сјећања на претке који су дали своје животе за слободу", рекао је амбасадор.

Упркос незапамћеним разарањима која су нанијели окупатори, Русија је, према ријечима Калабухова, врло брзо показала своју моћ и потенцијал.

"Лансирање првог човјека у свемир само неколико година након стравичног рата доказ је несаломивог духа и огромног капацитета нашег народа. То нам говори да можемо поставити и остварити највеће циљеве", истакао је руски дипломата.

Калабухов је изразио посебну захвалност нашој медијској кући на директном преносу Параде побједе са Црвеног трга, којом је обиљежена 81. годишњица побједе над фашизмом.

