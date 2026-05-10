Шок у Хрватској: Пронађена четири тијела

Четири тијела пронађена су у ријекама на подручју Карловачке жупаније у Хрватској, саопштила је данас, 10. маја, Полицијска управа карловачка.
У питању су ријеке Купа и Мрежница, пренио је Индекс.
Како се наводи, прва дојава стигла је јуче око поднева, када је један грађанин полицији пријавио да је у Купи код насеља Срачак уочио мртво тијело.
Полицијски службеници су изашли на терен, а припадници Горске службе спасавања извукли су из ријеке тијело непознатог мушкарца, преноси Танјуг.
На мјесту догађаја спроведен је увиђај.
Касније током поподнева полиција је примила дојаву словеначке полиције да су у ријеци Купи у мјесту Горње Прилишће, у општини Нетретић, уочена још два беживотна тијела непознатих мушкараца.
Полицијски службеници заједно са ватрогасцима из Словеније извукли су тијела на обалу, након чега је обављен увиђај.
Предвече је стигла још једна дојава грађана, овог пута о тијелу у реци Мрежници у мјесту Горњи Звечај.
Тијело непознатог мушкарца из ријеке су извукли припадници Горске службе спасавања, а полиција је потом обавила увиђај.
Полицијска управа карловачка саопштила је да слиједе даља криминалистичка истраживања и обдукције како би се утврдили тачан узрок смрти и идентитет свих пронађених особа.
