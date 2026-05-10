Полетио први авион са путницима са "крузера смрти": Ево гдје ће бити смјештени

Аутор:

АТВ
10.05.2026 14:45

Путници стоје поред авиона шпанске владе након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија.
Фото: Tanjug/AP Photo/Arturo Rodriguez

Први авион са шпанским путницима евакуисаним са крузера "МВ Хондиус", гдје је избио хантавирус, полетио је данас са Тенерифа ка Мадриду.

Путници ће бити смјештени у карантин у војној болници у Мандриду, саопштиле су шпанске власти.

Групу шпанских путника, коју чине 13 путника и један члан посаде, аутобуси Јединице за ванредне ситуације шпанске војске превезли су директно са пристаништа луке у Гранадиљи до писте аеродрома на Тенерифима, уз пратњу два возила Цивилне заштите, преноси "Паис".

По доласку у Мадрид, путници ће бити упућени ка ваздухопловној бази Торехон, а потом ће изолацију наставити у Централној војној болници Де ла Дефенса Гомез Уља.

Шпанска министарка здравља Моника Гарсија изјавила је да "механизам функционише потпуно нормално" и да се операција одвија уз све мере безбједности.

Она је потврдила и да нико међу више од 140 људи на крузеру не показује симптоме вируса.

Оператер крузера, компанија "Oceanwide Expeditions" саопштила је да ће путници и поједини чланови посаде других националности бити евакуисани током данашњег и сутрашњег дана.

Посљедњи репатријациони лет биће организован за држављане Аустралије, док ће Холандија сутра послати посебан авион који ће преузети путнике које њихове земље до тада не буду репатрирале.

Тридесет чланова посаде остаће на броду и отпловити за Холандију, гдје ће брод бити дезинфикован.

Брод је у сриједу кренуо са Зеленортских Острва ка Шпанији након што су Свјетска здравствена организација и Европска унија затражиле да се организује евакуација путника због избијања хантавируса, преноси Танјуг.

