Фицо сазива хитан састанак о нафти: Сви питају шта је Путин рекао

10.05.2026 13:38

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.
Фото: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Премијер Словачке Роберт Фицо најавио је данас хитан састанак са "Транспетролом" и истакао да ускоро очекује питања европских политичара о разговору са руским предсједником Владимиром Путином, преноси РИА Новости.

"Вриједност састанака које имам са Зеленским или предсједником Путином је у томе што добијамо драгоцјене информације. За минут ће звати: 'Шта је Путин рекао? Шта је Путин рекао?'. Ја ћу на то рећи: 'Па, идите тамо, разговарајте са њим. Ми смо мала земља, Словачка је мала земља која штити своје националне интересе'", рекао је Фицо на конференцији за новинаре.

Раније данас, ТАСС је пренио да Фицо сазива хитан састанак са представницима "Транспетрола", компаније која управља словачким дијелом нафтовода "Дружба".

"Данас ћу учествовати на оперативном састанку са 'Транспетролом'. Имам важне информације након посјете Москви. Морамо да разговарамо о тим новостима", рекао је Фицо новинарима.

Због хитних околности, Фицо је данас отказао планирано учешће на државним прославама поводом 81. годишњице завршетка Другог свјетског рата у сјевернословачком граду Липтовски Микулаш.

Будимир: Недопустиво да се дерогира политички положај српског народа у БиХ

Одговарајући на питање о плановима за изворе енергије у Европској унији, Фицо је изјавио да је "за диверзификацију", али је позвао на "задржавање опције добијања нафте и гаса из Русије", јер су руски енергетски ресурси знатно јефтинији од оних из других земаља. Штавише, премијер је напоменуо да је рафинерија нафте "Словнафт" у Братислави историјски фокусирана на прераду руске нафте.

Фицо је једини шеф владе међу земљама Европске уније који је посјетио Русију поводом годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

Он се јуче састао са руским предсједником Владимиром Путином у Кремљу. Лидери су разговарали о низу билатералних питања, а Путин је поручио да ће Русија учинити све што је у њеној моћи како би задовољила потребе Братиславе за енергентим, преноси РТ Балкан.

