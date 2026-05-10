Лавров о Зеленском: Комичар покушава да игра трагедију

АТВ
10.05.2026 13:46

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров назвао је Владимира Зеленског добрим комичарем који покушава да игра трагичну улогу.

„То је његова првобитна професија. Он је добар комичар, али покушава да игра трагедију“, рекао је Лавров новинарима.

Раније је Владимир Зеленски објавио указ којим се „дозвољава“ парада у Москви. Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков назвао је ово циркусом.

„Неугодно је чак и коментарисати то. То је циркуска лакрдија, циркус“, примјетио је.

(Спутњик)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

