Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров назвао је Владимира Зеленског добрим комичарем који покушава да игра трагичну улогу.
„То је његова првобитна професија. Он је добар комичар, али покушава да игра трагедију“, рекао је Лавров новинарима.
Раније је Владимир Зеленски објавио указ којим се „дозвољава“ парада у Москви. Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков назвао је ово циркусом.
„Неугодно је чак и коментарисати то. То је циркуска лакрдија, циркус“, примјетио је.
(Спутњик)
