Домаћи прасићи изгубили битку са јефтиним европским месом

10.05.2026 09:22

Иако је у току тов, домаћи прасићи за ову намјену слабо се продају.

То кажу у Удружењу узгајивача свиња Српске, нагласивши да је разлог овакве ситуације увоз јефтиних прасића и меса.

Мишо Маљчић, предсједник овог удружења, истиче да товљачи, односно, клаонице, нису заинтересовани за домаћу робу, иако је њена цијена, истиче, више него повољна.

"Килограм живе ваге свиња за тов једва је 3 КМ. Међутим, продаја слабо иде, јер се домаћи прасићи слабо убацују у тов", каже Маљчић за Српскаинфо и додаје да товљачи више преферирају јефтино месо из Европе.

"Увозе се свиње, али и полутке. Зато домаћа роба слабо иде", каже Маљчић.

Неконкурентни су и фармери, који наглашавају да је, на примјер, готово изједначена цијена килограма живе ваге телади и увозне телетине.

"Примјера ради, килограм живе ваге телади креће се око 15-17 КМ, а килограм увозне телетине је око 15 КМ. Наравно да ће свака клаоница радије купити јефтино месо, не улазећи у то каквог је оно квалитета. А цијена говори све", поручују фармери.

Подаци Спољнотрговинске коморе показују да је за 3 мјесеца ове године у БиХ увезено животиња у вриједности преко 28 милиона КМ.

