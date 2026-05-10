Logo
Large banner

Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења

Аутор:

АТВ
10.05.2026 09:09

Коментари:

0
Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења
Фото: Unsplash

Након година критика, њемачки систем "Ристер" пензије одлази у историју у свом досадашњем облику.

Бундесрат је отворио пут новом моделу приватне пензионе штедње који би требало да буде једноставнији, јефтинији и да омогући веће приносе кроз улагања на тржишту капитала.

Шта се мијења?

Највећа новост је увођење пензионог депоа (Altersvorsorgedepot), који штедишама омогућава да улажу у широко диверзификоване фондове и ЕТФ-ове (нпр. MSCI World индекс). За разлику од старог система, више не постоји обавезна гаранција сто одсто уплаћених доприноса, што значи:

  • већи потенцијални принос,
  • али и већи ризик због тржишних осцилација.

Опције новог система

Нови модел нуди три основна производа за штедњу:

  • Пензиони депо

Штедиша сам бира фондове и ЕТФ-ове. Приноси се не опорезују током фазе штедње, што појачава ефекат сложене камате.

  • Стандардни производ

Једноставнија опција за почетнике са ниским трошковима (максимално један одсто годишње). По први пут овакве производе може нудити и јавни сектор.

  • Производи са гаранцијом

Приватна пензиона осигурања остају доступна, уз могућност гаранције: осамдесет одсто или сто одсто уплаћених средстава.

Нови државни подстицаји

Држава више неће давати подстицаје према висини прихода, већ директно према уплаћеном износу:

Првих 360 евра: 0,50 евра подстицаја на сваки уплаћени евро (максимално 180 евра).

Од 360 евра до 1.800 евра: 0,25 евра по евру (максимално додатних 360 евра).

Подстицај за дјецу: један евро по евру (максимално 300 евра по дјетету).

Додатно:

  • Особе млађе од 25 година добијају једнократни бонус од 200 евра.
  • Максимално 1.800 евра годишње се субвенционише и може се порески одбити.
  • Минимална уплата за подстицај износи 120 евра годишње.

Ко има право на нови систем?

Поред запослених и државних службеника, нови систем могу користити и:

самостални радници (фриленсери),

лица која нису обавезно у државном пензионом систему.

Кључни датуми

Љето 2026. – завршетак законског оквира.

1. јануар 2027. – почетак примјене новог система.

Од тада се више не могу склапати нови "Ристер" уговори, док постојећи уговори остају важећи.

Шта са старим "Ристер" уговорима?

Штедише имају три опције:

  • наставити у старом систему,
  • замрзнути уговор и отворити нови,
  • пребацити средства у нови систем (уз могуће трошкове преноса).

Исплата у новом систему

Више не постоји обавезна доживотна мјесечна исплата. Штедише могу изабрати план исплате до најмање 85. године живота, што даје већу флексибилност и потенцијално веће мјесечне износе.

Исплате у пензији се опорезују према личној стопи пореза на доходак, пише Феникс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Исплата пензија

Пензионери

пензије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радник ради на стубу за струју.

Градови и општине

Електро-Бијељина: Данас 8.000 корисника без струје

3 ч

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Друштво

Српска богатија за 15 малих становника

3 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Ово ће вас изненадити: Ево коју школу је завршила Карлеуша

3 ч

2
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

3 ч

0

Више из рубрике

Zagreb Hrvatska

Економија

Предузетник из Српске преузима култне хрватске брендове

19 ч

0
Црвене јагоде

Економија

Стигле прве домаће јагоде и трешње, ово су цијене

1 д

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Још један Лидл стиже у БиХ

1 д

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Порасле цијене нафте

2 д

0

  • Најновије

12

08

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

11

53

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

11

39

Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

11

25

Додик: Право на самосталност Српске једино логично

11

20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner