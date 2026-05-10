Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења

Након година критика, њемачки систем "Ристер" пензије одлази у историју у свом досадашњем облику.
Бундесрат је отворио пут новом моделу приватне пензионе штедње који би требало да буде једноставнији, јефтинији и да омогући веће приносе кроз улагања на тржишту капитала.
Највећа новост је увођење пензионог депоа (Altersvorsorgedepot), који штедишама омогућава да улажу у широко диверзификоване фондове и ЕТФ-ове (нпр. MSCI World индекс). За разлику од старог система, више не постоји обавезна гаранција сто одсто уплаћених доприноса, што значи:
Нови модел нуди три основна производа за штедњу:
Штедиша сам бира фондове и ЕТФ-ове. Приноси се не опорезују током фазе штедње, што појачава ефекат сложене камате.
Једноставнија опција за почетнике са ниским трошковима (максимално један одсто годишње). По први пут овакве производе може нудити и јавни сектор.
Приватна пензиона осигурања остају доступна, уз могућност гаранције: осамдесет одсто или сто одсто уплаћених средстава.
Држава више неће давати подстицаје према висини прихода, већ директно према уплаћеном износу:
Првих 360 евра: 0,50 евра подстицаја на сваки уплаћени евро (максимално 180 евра).
Од 360 евра до 1.800 евра: 0,25 евра по евру (максимално додатних 360 евра).
Подстицај за дјецу: један евро по евру (максимално 300 евра по дјетету).
Додатно:
Поред запослених и државних службеника, нови систем могу користити и:
самостални радници (фриленсери),
лица која нису обавезно у државном пензионом систему.
Љето 2026. – завршетак законског оквира.
1. јануар 2027. – почетак примјене новог система.
Од тада се више не могу склапати нови "Ристер" уговори, док постојећи уговори остају важећи.
Штедише имају три опције:
Више не постоји обавезна доживотна мјесечна исплата. Штедише могу изабрати план исплате до најмање 85. године живота, што даје већу флексибилност и потенцијално веће мјесечне износе.
Исплате у пензији се опорезују према личној стопи пореза на доходак, пише Феникс.
