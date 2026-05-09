Стигле прве домаће јагоде и трешње, ово су цијене

09.05.2026 12:07

Црвене јагоде
Фото: Yusuf Çelik/Pexels

На познату Велетржници у Тасовчићима код Чапљине понуда робе нешто је богатија у односу на протеклу седмицу. Новост у понуди су паприке, чија се цијена креће од 4,00 до 4,50 КМ.

Купци тренутно највише траже тиквице и краставце, који се продају по цијени од 2,50 до 3,00 КМ, док су од воћа најтраженије јагоде, чија се цијена креће од 4,00 до 5,00 КМ.

Уз јагоде, од домаћег воћа у понуди су и трешње, које се продају по цијени од 4,00 до 6,00 КМ.

Од поврћа се на велетржници може пронаћи стари кромпир по цијени од 0,70 до 1,20 КМ, док се млади кромпир продаје по цијени од 1,80 до 2,00 КМ.

Зелена салата путерица стоји од 2,00 до 2,20 КМ, а кристалка од 1,20 до 1,50 КМ.

У односу на прошли петак, ниже цијене биљеже кељ, који се продаје од 1,50 до 2,00 КМ, карфиол с цијеном од 2,00 до 2,50 КМ те раштика, која стоји од 3,00 до 4,00 КМ.

Стабилна је цијена блитве, која стоји око 1,50 КМ, шпината, чија се цијена креће од 1,50 до 2,00 КМ, те порилука, који се продаје од 3,00 до 4,00 КМ.

Од осталог поврћа у понуди су црвени лук по цијени од 2,50 до 3,00 КМ, бијели лук од 7,00 до 8,00 КМ, мрква од 1,20 до 1,40 КМ те цвекла, чија се цијена креће од 1,50 до 2,00 КМ.

Першун и целер продају се по цијени од 5,00 до 6,00 КМ.

Све наведене цијене односе се на велепродају, преноси Радио Чапљина.

