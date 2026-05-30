НБА финале или кућа? Цијене улазница и до милион долара!

Њујорк Никси су се пласирали у финале НБА лиге први пут након 1999. године, а навијачи нису могли да сакрију одушевљење, већ је кренула продаја улазница, а оне достижу рекордну цифру.
Никси су побиједили Кливленд Кавалиере у четвртој утакмици и тако завршили победом у финалу Источне конференције.
Због тријумфа, "Мадисон сквер Гарден" ће постати домаћин НБА финала, а припреме су већ почеле, уз објаву да ће улазнице за трећу, четврту и шесту утакмицу бити најскупље у историји лиге. Према подацима сајта "ТикПик", цијене улазница за трећу утакмицу крећу се од 3.876 долара, док најскупља кошта чак 150.951 долар. Четврта утакмица је нешто јефтинија, са цијенама од 3.609 долара, а најскупље улазнице достижу 120.158 долара.
Најскупља је шеста утакмица, чије улазнице коштају од 5.022 долара па до 301.901 долар. Ипак, још није потврђено да ће финале имати шест мечева, а улазнице се већ продају.
На друштвеним мрежама фанови су дијелили фотографије које показују да су цијене на секундарном тржишту, за трећу утакмицу, већ нарасле до 595.000 долара. Неки су чак упоредили цијену улазница са цијенама некретнина у Оклахома Ситију.
(б92)
