Logo
Large banner

НБА финале или кућа? Цијене улазница и до милион долара!

30.05.2026 11:47

Коментари:

0
Центар Њујорк Никса Ариел Хукпорти закуцава током другог полувремена четврте утакмице плеј-офа НБА лиге финала Источне конференције против Кливленд Кавалирса у Кливленду, понедељак, 25. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Sue Ogrocki

Њујорк Никси су се пласирали у финале НБА лиге први пут након 1999. године, а навијачи нису могли да сакрију одушевљење, већ је кренула продаја улазница, а оне достижу рекордну цифру.

Никси су побиједили Кливленд Кавалиере у четвртој утакмици и тако завршили победом у финалу Источне конференције.

Због тријумфа, "Мадисон сквер Гарден" ће постати домаћин НБА финала, а припреме су већ почеле, уз објаву да ће улазнице за трећу, четврту и шесту утакмицу бити најскупље у историји лиге. Према подацима сајта "ТикПик", цијене улазница за трећу утакмицу крећу се од 3.876 долара, док најскупља кошта чак 150.951 долар. Четврта утакмица је нешто јефтинија, са цијенама од 3.609 долара, а најскупље улазнице достижу 120.158 долара.

Најскупља је шеста утакмица, чије улазнице коштају од 5.022 долара па до 301.901 долар. Ипак, још није потврђено да ће финале имати шест мечева, а улазнице се већ продају.

На друштвеним мрежама фанови су дијелили фотографије које показују да су цијене на секундарном тржишту, за трећу утакмицу, већ нарасле до 595.000 долара. Неки су чак упоредили цијену улазница са цијенама некретнина у Оклахома Ситију.

(б92)

Подијели:

Тагови :

Њујорк Никс

НБА

Финале

улазнице

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Звезда се договорила са Сашом Обрадовићем

Кошарка

Звезда се договорила са Сашом Обрадовићем

1 д

0
Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Кошарка

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

1 д

0
Стефановић: Коштало нас лоше отварање утакмице, нема предаје у Сарајеву

Кошарка

Стефановић: Коштало нас лоше отварање утакмице, нема предаје у Сарајеву

1 д

0
Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

Кошарка

Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

1 д

0

  • Најновије

12

04

Каран: Нова опрема за лакше стицање знања и развој дигиталних вјештина

11

55

ЕУ усвојила санкције против Хамаса и Исламског џихада

11

47

НБА финале или кућа? Цијене улазница и до милион долара!

11

32

Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

11

25

Аустрија расписала потјерницу за Звицером: Нуде 20.000 евра за информације

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner