Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

Аутор:Андреј Кнежевић
Кошаркаши Игокее поражени су од сарајевске Босне резултатом 76:70 у првој утакмици финала првенства БиХ.
Игокеу је пораза у Лакташима коштало лоше отварање утакмице током којег су гости стекли 20 поена предности.
Ипак, кошаркаши Игокее су се “пробудили” и почели да топе разлику ривала, а у једном тренутку стигли су на четири поена заостатка. До потпуног преокрета нису успјели да дођу, па Босна реванш утакмицу, у којој ће кош разлика да одлучи битку за шампионску титулу, дочекује са шест поена предности.
Никола Поповића и Ахмад Рори са 14 поена били су најефикаснији у редовима Игокее, а на другој страни Џерод Вест је убацио 12.
Реванш утакмица у Сарајеву на програму је у недјељу.
