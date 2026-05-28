Logo
Large banner

Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима

Аутор:

Андреј Кнежевић
28.05.2026 21:30

Коментари:

0
Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима
Фото: ATV

Кошаркаши Игокее поражени су од сарајевске Босне резултатом 76:70 у првој утакмици финала првенства БиХ.

Игокеу је пораза у Лакташима коштало лоше отварање утакмице током којег су гости стекли 20 поена предности.

Ипак, кошаркаши Игокее су се “пробудили” и почели да топе разлику ривала, а у једном тренутку стигли су на четири поена заостатка. До потпуног преокрета нису успјели да дођу, па Босна реванш утакмицу, у којој ће кош разлика да одлучи битку за шампионску титулу, дочекује са шест поена предности.

Никола Поповића и Ахмад Рори са 14 поена били су најефикаснији у редовима Игокее, а на другој страни Џерод Вест је убацио 12.

Реванш утакмица у Сарајеву на програму је у недјељу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Игокеа

КК Босна

Првенство БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Најава утакмице: Кошаркаши Игокее вечерас дочекују сарајевску Босну у првој утакмици финала првенства БиХ.

Кошарка

КК Игокеа позива навијаче: Уз вашу подршку до побједе над Босном

9 ч

1
Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

Кошарка

Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

1 д

0
КК Игоеа

Кошарка

Игокеа у финалу Првенства БиХ

3 д

0
Лука Дончић

Кошарка

Траје борба за старатељство: Лука Дончић објавио слике са ћеркама

3 д

0

  • Најновије

23

14

Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

23

06

Направите Јафа колач без печења: Једноставан рецепт који ће сви вољети

22

39

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

22

39

Цицовић: Изненадни "повратак" Билта и Петрича - спремају нову подвалу против Српске

22

21

У Добоју промовисана књига дјечијих пјесмица за дјецу са потешкоћама у говору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner