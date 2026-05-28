Кромпир добро родио, пада му цијена

Њемачки пољопривредници остали су са вишком кромпира усљед обилне жетве и рода који је попунио складишта.
Род кромпира прошле године достигао је око 13,9 милиона тона и то је највећи род у посљедњих 25 година, а половина је произведена у Доњој Саксонији, што је увелико довело до смањења цијена.
Прекомјерна понуда је приморала неке пољопривреднике да кромпир преусмјере у постројења за биогас умјесто да га продају за храну.
Кромпир остаје основна храна њемачке кухиње, присутна је у јелима са помфритом до кнедли и дубоко је укоријењена у културу исхране у тој земљи.
Глобално, кромпир је четврта најважнија култура послије пиринча, пшенице и кукуруза. Кина је највећи произвођач, а слиједе Индија, Украјина и Русија, док је Њемачка шеста у свијету.
Упркос свом значају, та култура има релативно ограничен генетски диверзитет у Европи, што је чини рањивијом на болести и притиске животне средине, преноси Срна.
