Кромпир добро родио, пада му цијена

28.05.2026 21:56

Фото: Pexel/ Antara Verma

Њемачки пољопривредници остали су са вишком кромпира усљед обилне жетве и рода који је попунио складишта.

Род кромпира прошле године достигао је око 13,9 милиона тона и то је највећи род у посљедњих 25 година, а половина је произведена у Доњој Саксонији, што је увелико довело до смањења цијена.

Прекомјерна понуда је приморала неке пољопривреднике да кромпир преусмјере у постројења за биогас умјесто да га продају за храну.

Кромпир остаје основна храна њемачке кухиње, присутна је у јелима са помфритом до кнедли и дубоко је укоријењена у културу исхране у тој земљи.

Глобално, кромпир је четврта најважнија култура послије пиринча, пшенице и кукуруза. Кина је највећи произвођач, а слиједе Индија, Украјина и Русија, док је Њемачка шеста у свијету.

Упркос свом значају, та култура има релативно ограничен генетски диверзитет у Европи, што је чини рањивијом на болести и притиске животне средине, преноси Срна.

