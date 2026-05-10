''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

Колоне возила чекају прелазак границе на излазу из БиХ према Хрватској на више граничних прелаза.
Чекања су на граничним прелазима Градишка, Брод, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Велика Кладуша, Хаџин Поток и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље ЕУ могућа су дужа задржавања на граничним прелазима.
