Ево коме је посвећена пјесма Краљ кокаина

Групу Моби Дик која је харала деведесетих година, у првом саставу чинили су Ана Станић и Срђан Чолић.
Својом музиком и хитовима исписали су историју, а једна од најзапаженијих у то вријеме била је песма "Краљ кокаина".
Пјевач је једном приликом боравио у Црној Гори и на једној локалној телевизији испричао како је пјесма настала.
"Идеална земља да причам о тој пјесми. Био сам улцињски зет. Нисам се никада званично вјенчао али живјели смо четири године, једна прелијепа и предобра Улцињанка и ја. Кад смо се разишли ја сам направио пјесму 'Краљ кокаина'. То је љубавна пјесма посвећена особи, за коју сам се плашио да не крене неким смјером који је тада био тренд", открио је Срђан.
Музичар је признао и због чега се плашио да ће његова бивша кренути погрешним путем.
"Плашио сам се, јер сам тада упознао пар дјевојака које су биле са неким нормалним момцима, а себе сам сматрао нормалним, па су онда наилазиле на те за*ебане фрајере који су тада били популарни", говорио је тада Срђан за ТВ Е.
Чолић је основао групу "Моби дик" 1992, а првих шест година све до 1997. са њим је наступала Ана Станић, која је отпевала неке од најљепших пјесама: "Носталгија", "Зар није те стид", "Падрино"... Од 1998. године са Срђаном је наступала пјевачица Александра Перовић.
Срђан је и са Александром имао љубавни однос, али то није сметало да група и са њом постигне огроман успјех и мноштво хитова. Али, једна пјесма и спот су изазвали највише пажње у то вријеме.
У споту за пјесму "Љубоморан", љубавни пар је снимио љубавне сцене са експлицитним кадровима, а неколико година касније потврђено је да се интиман однос на самом крају заиста десио.
