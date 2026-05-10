Српска и Русија настављају савезништво и партнерство

Аутор:Весна Азић
Република Српска и Русија остају савезници и партнери, каже први човјек Руске Федерације. Између Срба и Руса вијековима постоје посебни, блиски односи и потпуно међусобно разумијевање. Не повезују нас само историјске околности. Оне су чињеница и темељ добрих, пријатељских односа које имамо.
Ојачани су вишегодишњим контактима и сарадњом Милорада Додика и Владимира Путина. Заједно се залажемо за стварање праведнијег свјетског поретка и развој обострано корисне сарадње без спољног мијешања у унутрашње послове, чуло се из Кремља.
"Имамо изграђену конструктивну и редовну сарадњу са господином Додиком. Важно је да сви дијелите исте ставове. Руска страна је чврсто опредијељена за наставак плодоносне сарадње са Републиком Српском. Односи између Српске и Русије засновани су на вијековним традицијама пријатељства и духовне блискости наших народа. Дијелимо заједничку визију историје и сличне приступе ситуацији у Босни и Херцеговини, на Балкану и у Европи. Заједно се залажемо за формирање праведнијег свјетског поретка и унапређење обострано корисне сарадње без спољног мијешања у унутрашње послове", рекао је Владимир Путин, предсједник Руске Федерације.
Русија безусловно поштује слово Дејтонског мировног споразума и на томе им хвала, каже предсједник Српске. Наша сарадња добила је нови замах и полет.
"Они су и даље потврдили свој принципијелан став, а посебно након интервенције нелегалног високог представника Кристијана Шмита који је покушао до краја урушити Дејтонски мировни споразум, а посебно ударом на легитимно изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика и урушавање изборне воље грађана. Русија то потпуно разумије и дјеловаће у правцу да се елиминише даље дјеловање високог представника и све посљедице његовог дјеловања које су остале", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Без обзира на промјене и срамна дешавања настала дјеловањем канцеларије ОХР-а, која су између осталог произвела и атак на предсједника Републике Српске. Русија није промијенила свој политички дискурс. Доказ за то су и њихова залагања у Савјету безбједности, каже Милорад Додик. Русија јасно и гласно без оклијевања, износи своје ставове везано за ситуацију и у Републици Српској и у БиХ.
"Сједница која ће се одржавати за два, три дана у Савјету безбједности у Њујорку сигурно ће имати један дефинитиван и ригорозан став Руске Федерације. Ми смо тражили и рекли да је тај Шмит нелегалан, да он не може да доноси никакве одлуке па би било неопходно да све његове одлуке путем Савјета безбједности прогласе ништавним и да је једини начин за нормализацију односа у БиХ такво једно поступање", рекао је Милорад, предсједник СНСД-а.
Русија је увијек разговарала са нама, а не о нама каже Ненад Стевандић. Ми нисмо никада прихватили да жртвујемо своје пријатељство и сарадњу са Русијом ради туђих интереса.
"Јер, ти интереси веома често укључују веома лоше ствари и веома лош однос према Републици Српској, отимања надлежности и свођења на мању јединицу власти него што то имамо у Дејтонском споразуму. Што се тиче Народне скупштине у мандату у којем сам ја предсједник, ми смо формирали радне групе и потписали први пут у историји споразум са руском Думом. Имамо секторске политике које сарађују и та сарадња ће бити настављена", рекао је Ненад Стевандић, предсједник НСРС.
Осим политике, из Москве су стигле и вијести о новим пројектима. Енергетика, здравствени сектор, научна и културна сарадња означени су као области у којима би односи могли бити додатно продубљени. У Српској вјерују да би конкретни договори могли донијети и директне бенефите грађанима. Да сарадња није само протоколарна, а пријатељство декларативно доказује и данашња посјета руске делегације.
У наредним данима поводом одржавања "Дана Санкт Петербурга у Републици Српској" планирани су и разговори са највишим званичницима Републике Српске, посјета Универзитетском клиничком центру, као и више догађаја из области културе, здравства и науке.
