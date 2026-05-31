Полиција послије побједе ПСЖ у Лиги шампиона ухапсила око 780 особа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је данас да је полиција током ноћи послије побједе фудбалског клуба Пари Сен Жермен у Лиги шампиона ухапсила око 780 особа, што је за 32 одсто више него прошле године за исти догађај.
Полиција је задржала у притвору 457 особа, рекао је он, преноси "Фигаро".
Нуњез је оцијенио да је ситуација у целини била "под контролом", али је признао да су окупљања навијача и тзв. навијача који су изазивали нереде представљала озбиљан изазов за полицију.
Инциденти су забиљежени у више градова, укључујући Париз, Стразбур, Гренобл и Авр.
Током нереда је повријеђено 57 полицајаца, док су у појединим градовима забиљежене и пљачке.
У Паризу је један 24-годишњи мушкарац погинуо након саобраћајне несреће на мотоциклу на обилазници, док је 17-годишњак тешко повријеђен и налази се у коми након напада у 16. арондисману.
Нуњез је одбацио идеју о забрани окупљања на Јелисејским пољима, наводећи да би таква мјера захтијевала ангажовање великог броја полицијских снага и да је тај простор већ веома обезбијеђен.
Према његовим ријечима, у 71 граду дошло је до нереда, док је у око 15 градова забиљежена пљачка продавница.
Углавном је ријеч о "једној или двије радње по граду", а полиција је, како је навео, реаговала брзо и покренуће се одговарајући судски поступци.
Играче Пари Сен Жермена навијачи очекују данас у парку на Марсовом пољу, у 7. арондисману, гдје ће прославити побједу са скоро 100.000 људи, прије него што их поподне у Јелисејској палати дочека председник Француске Емануел Макрон, а затим се увече врате на свој стадион, Парк принчева, наводи "Фигаро", а преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
8 ч0
Фудбал
19 ч0
Фудбал
21 ч0
Фудбал
23 ч15
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч1
Најновије
16
52
16
46
16
44
16
37
16
21
Тренутно на програму