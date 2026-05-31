Револуција у лијечењу: Развијен тест крви као помоћ у дијагностиковању потреса мозга

31.05.2026 14:01

Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

Истраживачи у Аустралији развили су тест крви који би могао помоћи у дијагностиковању потреса мозга код људи старијих од 60 година.

"Студија је открила да су нивои протеина познатог као глијални фибриларни кисели протеин /ГФАП/ у крвној плазми били повишени код пацијената старости од 60 до 84 године који су претрпјели потрес мозга", наводи се у саопштењу аустралијског Универзитета "Монаш".

Потрес мозга, или блага трауматска повреда мозга, представља све већи проблем јавног здравља, посебно међу старијим особама, гдје је дијагноза компликована због симптома старења, као што су губитак памћења, умор, лоша концентрација и немогућност присјећања када је повреда настала.

Истраживачи су рекли да биомаркер ГФАП нуди објективну и поуздану мјеру која би могла побољшати тачност дијагностике, а тест крви би се евентуално могао користити у болницама, клиникама.

Микроскоп Лабораторија

Наука и технологија

Револуција у лијечењу: Руси развили лијек против рака дојке

Гершон Шпиц, виши научни сарадник на "Монаш" школи за психолошке науке, каже да когнитивни проблеми попут губитка свијести или памћења могу отежати пацијентима да се јасно сјете догађаја потребних за дијагнозу, преноси

Синхуа.

Љекар хитне помоћи, професор Бисвадев Митра у болници "Алфред" у Мелбурну, рекао је да би за старије пацијенте који су у ризику од пада раније откривање у хитним службама могло помоћи у ублажавању ризика од накнадних падова и побољшању здравственог исхода, преноси Срна.

