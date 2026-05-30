Револуција у лијечењу: Нови ДНК тест може да поштеди милионе жена хемотерапије

Обољели од рака дојке могли би безбједно да избјегну хемотерапију захваљујући новом ДНК тесту који може да разликује пацијенте којима је ова врсте терапије потребнија од оних који од ње немају корист.
Више од двије трећине учесника студије је показало да би могло да буде поштеђено нежељених ефеката хемотерапије, укључујући умор, мучнину, губитак косе, слабљење имунитета, и да се лијечи искључиво хормонском терапијом, преноси ББЦ.
Истраживање, које је предводио Универзитетски колеџ у Лондону (УЦЛ), обухватило је више од 4.000 новодијагностикованих пацијената старијих од 40 година из Велике Британије, Норвешке, Шведске, Аустралије, Новог Зеланда и Тајланда.
Научници су приликом истраживања користили генетски тест "Просигна" који мјери активност 50 гена повезаних са растом рака дојке и процењује ризик од повратка болести.
Пацијенти са ниским резултатом, који су чинили двије трећине учесника, нису примали хемотерапију.
Петогодишња стопа преживљавања у тој групи износила је 93,7 одсто у поређењу са 94,9 одсто код пацијената који су примали хемотерапију.
Основни вид лијечења рака дојке најчешће је хируршко уклањање тумора, након чега се хемотерапија често препоручује како би се смањио ризик од повратка болести, а редовно се примјењује и код особа са раним стадијумом рака који се проширио на лимфне чворове.
Љекари, међутим, сматрају да хемотерапија доноси ограничену корист код најчешћег облика рака дојке.
Према проценама УЦЛ, више од 5.000 пацијената годишње у оквиру британског здравственог система би могло да избјегне хемотерапију захваљујући резултатима истраживања.
"Дијагноза и лијечење рака могу бити шокантни. То вас уводи у свијет неизвесности и тада вам је најважније да преживите", рекла је учесница студије Карен (64) из Кардифа, додајући да су резултати били "огромно олакшање" за њу.
Резултати студије ће бити представљени данас на годишњем састанкуAmerican Society of Clinical Oncology у Чикагу.
Главни истраживач студије и професор онкологије дојке на УЦЛ Цанцер Институте, Роб Стејн, оцијенио је да резултати представљају важан корак ка персонализованијем лијечењу.
"Студија је показала да се одлуке о терапији могу доносити на основу биологије тумора, а не само традиционалних клиничких показатеља. То значи да би многи пацијенти могли бити поштеђени физичког и емоционалног терета хемотерапије, као и њених дугорочних посљедица", рекао је он.
За сада није познато да ли се резултати истраживања могу примјенити и на особе млађе од 40 година, а одговори на то питање очекују се тек за неколико година, преноси Танјуг.
