Лијек је пронађен! Научници открили супстанцу која може да сузбије раст ћелија тумора

Тим научника из Русије и Вијетнама открио је супстанцу у морској гљиви из залива Ња Чанг која може да сузбије раст ћелија тумора, саопштио је Тихоокеански институт за биоорганску хемију „Г. Б. Ељаков“, огранак Далекоисточног одељења Руске академије наука.
„Међународни тим истраживача из Русије и Вијетнама открио је супстанцу у морској гљивици Penicillium sp., изолованој из сунђера Cinachyrella sp. из залива Ња Чанг, која може селективно да сузбије раст туморских ћелија“, наводи се у саопштењу.
Из екстракта гљиве научници су издвојили три деривата микофенолне киселине — познатог имуносупресора. Један од њих, пеникацид K, први пут је добијен из природног извора: раније је био описиван само као међупроизвод у синтези.
Друго једињење — пеникацид Г — у експериментима на нормалним ћелијама људске коже потискивало је њихову деобу и смањивало виталност, али прилично умерено. Међутим, у ранијим експериментима других истраживача, пеникацид Г је био десетине пута токсичнији за туморске ћелије различитих линија.
„Очигледно, мале разлике у структури чине пеникацид Г знатно ефикаснијим блокатором деобе ћелија рака у поређењу са нормалним ћелијама. Истраживачи истичу да пеникацид Г има 'својства слично лековима', а то га чини перспективним кандидатом за даљи развој као селективног антипролиферативног антитуморског дејства“, закључује се у саопштењу.
Студија је потврдила да екстракт саме гљиве садржи низ биолошки активних једињења, укључујући микотоксин боверицин и супстанце сличне антибиотицима.
