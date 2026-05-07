Археолози пронашли остатке римског купатила

У египатском граду Александрија археолози су открили ријетко кружно јавно купатило из касног птолемејског периода и римску вилу са богатим мозаицима, што баца ново свјетло на урбани развој овог античког центра.
Како је саопштило Министарство туризма и антиквитета Египта, налазиште у четврти Мухарам Бек откривено је током заштитних ископавања које води Врховни савјет за антиквитете, преноси Аркео њуз.
Посебну пажњу привлачи кружно купатило у форми толоса, архитектонског типа познатог из грчке традиције, које датира из периода Птолемејска династија. Овакве грађевине ријетко су очуване у Александрији и указују на развијену и плански уређену градску средину.
У непосредној близини пронађени су остаци римске виле са подовима украшеним мозаицима израђеним у неколико техника. Дио мозаика је постављен комадићима обојеног камена, а остатак је направљен од ситних кубних облутака, што свједочи о високом животном стандарду урбаних елита у доба Римског царства.
У вили је пронађен и мали базен, који је био повезан са системом водоснабдевања.
Археолози наводе да налази из Мухарам Бека попуњавају празнине у разумијевању југоисточног дијела античке Александрије, града који је основао Александар Велики 331. године прије нове ере.
Поред архитектуре, пронађени су и бројни артефакти – новчићи, лампе, керамика и фрагменти амфора, који потврђују интензивне трговачке везе града широм Медитерана.
Откривене су и мермерне статуе повезане са божанствима попут Бахуса и Асклепија.
Стручњаци разматрају могућност да дио налаза буде изложен у Грчко-римском музеју у Александрији, док се истраживања на локалитету настављају.
