Астрономи открили 27 нових планета које круже око двије звијезде

АТВ
05.05.2026 07:03

Фото: Unsplash

Астрономи су открили 27 потенцијално нових планета које орбитирају око двије звијезде, попут фиктивне планете Татуин у филму Ратови звијезда, преносе медији.

До данас је у свемиру идентификовано само око 18 оваквих циркумбинарних планета, док је откривено преко 6.000 планета које круже само око једне звијезде, као што Земља чини око Сунца.

Научници су данас објавили вијест о открићу скоро 30 планета које би могле да круже око двије звијезде, а њихова удаљеност процјењује се на 650 до 18.000 свјетслосних година од Земље.

“Постоји много ствари у астрономији које нису баш опипљиве“, рекао је ванредни професор са Универзитета у Новом Јужном Велсу и главни аутор студије, Бен Монтет.

Више од половине звијезда у универзуму постоји у бинарним, или вишеструким звезданим системима.

Научници су раније идентификовали циркумбинарне планете путем њихових транзита, јер када ове планете прођу испред звијезде, објаснио је Монтет, она баца сјенку на површину звијезде, па можемо закључити да се нешто креће око ње.

То се, међутим, дешава само када се планета и њена звезда савршено поравнају са нашом линијом вида са Земље.

“Планете је тешко пронаћи. То је као да покушавате да видите свећу одмах поред великог уличног светла“, указао је Монтет.

Истраживачи су умјесто тога користили метод познат као “апсидална прецесија“, тражећи колебање између звијезда које круже око себе и помрачују једна другу.

„Ако пратимо тачно вријеме ових помрачења... то нам може рећи

Након што су елиминисали друге факторе, као што су ротација и гравитациона сила двије звијезде, тим је идентификовао 36 звезданих система од 1.590 чије се понашање може објаснити само присуством трећег тијела.

Тим научника је открио потенцијалне планете, које вјероватно варирају од величине Нептуна до десет пута веће масе од Јупитера.

Астрономи су при том користили податке са телескопа Америчке свемирске агенције НАСА за истраживање транзитних егзопланета, који је лансиран 2018. године.

Астрофизичарка са Технолошког универзитета Свинберн, Сара Веб, указала је да би ове технике тима могле да се користе за проналажење више кандидата за планете у будућности.

Према њеним ријечима, циркумбинарне планете би вјероватно имале “веома екстремна окружења“ за разлику од било чега у нашем Сунчевом систему.

“Планета попут Татуина би потенцијално могла да постоји тамо гдје постоји та идеална тачка између њене орбите двије звијезде, и гдије није ни превише вруће ни превише хладно”, казала је Веб, подсјетивши да када је приказан први филм Ратови звијезда, није се ни знало за постојање егзопланета, односно планета ван нашег Сунчевог система.

Она је закључила да много ствари које су предвиђене у уметности и уметничким концептима о томе шта би универзум могао да буде, обично проналазимо и у науци.

(спутник србија)

