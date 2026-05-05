Logo
Large banner

Овако налаже обичај: Отац Предраг објаснио, ево како се правилно реже славски колач

Аутор:

АТВ
05.05.2026 08:04

Коментари:

0
Славски колач погача хљеб
Фото: YouTube/printscreen

Крсна слава је један од најважнијих и најпрепознатљивијих обичаја код православних Срба.

То је дан кад једна породица и домаћинство славе свог светитеља-заштитника. Слава се кроз вијекове преносила с оца на сина (може и на кћерку у изузетним случајевима), и то према прописаним обичајно-црквеним правилима.

Док синови живе код оца, слава се слави заједнички, у једној кући, под једним кровом. Међутим, оног тренутка када син заснује своју породицу, ожени се и започне самосталан живот у другом дому, дужан је да одмах почне да слави своју крсну славу. Наиме, прве године када син заснује своје домаћинство, он иде код оца на славу. Након што се у цркви освети и исјече славски колач, долази тренутак предаје славе, а то се ради тако што отац из своје десне руке предаје сину једну четвртину колача.

Тада се отац и син пољубе, честитају један другом славу, а отац сину пожели да своју славу дуго и срећно слави са женом, децом и будућим потомством. Син доноси дио колача у свој дом, подијели га с породицом, а већ сљедеће године почиње редовно да слави своју славу – самостално, као домаћин.

Нажалост, у пракси се данас све чешће одступа од правила. О томе свједочи и отац Предраг Поповић.

"Прије свега, домаћини славски колач режу код куће, а то треба да се ради у цркви. Када се колач пререже, према обичајно-црквеном праву, отац када преноси славу, даје сину дио колача. Домаћин славе сину даје четвртину колача који од сљедеће године наставља да слави, а кад даје четвртину, то значи да и он задржава право да настави да слави славу. Ако да половину колача, то значи да предаје славу и он је више не слави, већ је гост код сина", објаснио је отац Предраг, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

славски колач

Крсна слава

Срби

Отац Предраг Поповић

погача

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Беба

Друштво

Која су најчешћа имена за дјевојчице и дјечаке? Ова су на врху листе

3 ч

0
Сутра Ђурђевдан

Друштво

Сутра Ђурђевдан

3 ч

0
Бабица, мајка, беба, породилиште

Друштво

Данас Међународни дан бабица

4 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Данас славимо Светог Платона Бањалучког и Виталија: Ово је једини исправан начин да обиљежите овај дан

4 ч

0

  • Најновије

11

24

Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

11

14

Ауди поново забиљежио пад

11

08

Ђина Џиновић се башкари на јахти очуха милионера: Објавила слике у бадемантилу

11

01

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

10

52

Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner