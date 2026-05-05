Logo
Large banner

Данас Међународни дан бабица

Аутор:

АТВ
05.05.2026 07:26

Коментари:

0
Бабица, мајка, беба, породилиште
Фото: Pexel/ Jonathan Borba

Данас је Међународни дан бабица, који је, 1992. године, установила Интернационална конфедерација бабица. Група бабица из Европе, углавном из Антверпена у Белгији, иницирала је 1919. године формирање Интернационалне конфедерације бабица (ИЦМ).

Међународни дан бабица је подршка бабицама свијета да славе бабичанство као професију. Иницијатива да се овај дан обиљежава сваке године први пут је представљена у Холандији, 1987. године.

Позив бабице сматра се једним од најплеменитијих, најодговорнијих, али и најљепших, јер су бабице те које су најбитније током порођаја, али и након њега, те су тако директно повезане са здрављем будућих мајки и њихових беба.

Овај датум треба да скрене пажњу јавности на огромну улогу бабица у здравственом систему, али и ван њега, те послужи као повод да се бабицама ода признање за изузетне напоре које улажу у свом раду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Међународни дан бабица

породилиште

рођење

бебе

Гинекологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Црква крст православље вјера

Друштво

Данас славимо Светог Платона Бањалучког и Виталија: Ово је једини исправан начин да обиљежите овај дан

4 ч

0
Хороскоп

Друштво

Ован улази у брзе преокрете, некоме стиже пословна прилика која мијења правац, а вама?

4 ч

0
Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

Друштво

Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

14 ч

0
Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град

Друштво

Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град

14 ч

0

  • Најновије

11

24

Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

11

14

Ауди поново забиљежио пад

11

08

Ђина Џиновић се башкари на јахти очуха милионера: Објавила слике у бадемантилу

11

01

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

10

52

Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner