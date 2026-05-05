Данас Међународни дан бабица

Аутор:АТВ
Коментари:0
Данас је Међународни дан бабица, који је, 1992. године, установила Интернационална конфедерација бабица. Група бабица из Европе, углавном из Антверпена у Белгији, иницирала је 1919. године формирање Интернационалне конфедерације бабица (ИЦМ).
Међународни дан бабица је подршка бабицама свијета да славе бабичанство као професију. Иницијатива да се овај дан обиљежава сваке године први пут је представљена у Холандији, 1987. године.
Позив бабице сматра се једним од најплеменитијих, најодговорнијих, али и најљепших, јер су бабице те које су најбитније током порођаја, али и након њега, те су тако директно повезане са здрављем будућих мајки и њихових беба.
Овај датум треба да скрене пажњу јавности на огромну улогу бабица у здравственом систему, али и ван њега, те послужи као повод да се бабицама ода признање за изузетне напоре које улажу у свом раду.
