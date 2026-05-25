Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

Након више од три деценије од потписивања Дејтонског споразума, крајње је вријеме да функција високог представника буде укинута, те да свако даље наметање ОХР-а као некакве "надинституције" коначно престане, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је рекао да је, у складу са Дејтонским споразумом и Анексом 10, јасно да не постоји ОХР, односно Канцеларија високог представника.
"Ријеч је искључиво о помоћном особљу високог представника, а не о канцеларији нити 'надинституцији'", навео је Кошарац у објави на "Инстаграму".
Он је додао да је током протеклих деценија ОХР, уз политичко охрабрење из Сарајева, покушао да се наметне као званично тијело, што је правно неутемељено и неприхватљиво.
Пракса спомињања ОХР-а у јавном простору, каже он, мора престати, посебно имајући у виду да се Чланом три Анекса 10 каже: "Високи представник ће именовати особље, које он или она сматра потребним, ради пружања помоћи у обављању овдје наведених задатака".
"Дакле, помоћно административно особље – а не Канцеларија нити некаква институционална творевина, зграда и управа. ОХР не доживљавамо, јер Дејтонским споразумом није ни предвиђен. БиХ може опстати искључиво као дејтонска категорија, састављена од два ентитета и три равноправна конститутивна народа", истакао је Кошарац.
Он је нагласио да су демократски изабране институције једини легитимни носиоци власти у БиХ, а даљи опстанак ОХР-а директно је у супротности са суверенитетом земље и поручио да БиХ не може функционисати под међународним туторством.
