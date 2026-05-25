Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

25.05.2026 11:36

Сташа Кошарац
Након више од три деценије од потписивања Дејтонског споразума, крајње је вријеме да функција високог представника буде укинута, те да свако даље наметање ОХР-а као некакве "надинституције" коначно престане, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је рекао да је, у складу са Дејтонским споразумом и Анексом 10, јасно да не постоји ОХР, односно Канцеларија високог представника.

"Ријеч је искључиво о помоћном особљу високог представника, а не о канцеларији нити 'надинституцији'", навео је Кошарац у објави на "Инстаграму".

Он је додао да је током протеклих деценија ОХР, уз политичко охрабрење из Сарајева, покушао да се наметне као званично тијело, што је правно неутемељено и неприхватљиво.

Пракса спомињања ОХР-а у јавном простору, каже он, мора престати, посебно имајући у виду да се Чланом три Анекса 10 каже: "Високи представник ће именовати особље, које он или она сматра потребним, ради пружања помоћи у обављању овдје наведених задатака".

"Дакле, помоћно административно особље – а не Канцеларија нити некаква институционална творевина, зграда и управа. ОХР не доживљавамо, јер Дејтонским споразумом није ни предвиђен. БиХ може опстати искључиво као дејтонска категорија, састављена од два ентитета и три равноправна конститутивна народа", истакао је Кошарац.

Он је нагласио да су демократски изабране институције једини легитимни носиоци власти у БиХ, а даљи опстанак ОХР-а директно је у супротности са суверенитетом земље и поручио да БиХ не може функционисати под међународним туторством.

