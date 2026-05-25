Logo
Large banner

Француска у сјенци скандала: Школе и вртићи под истрагом због злостављања дјеце

Аутор:

АТВ
25.05.2026 12:10

Коментари:

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Фото: Pexels/Sam Pineda

Француске власти покренуле су опсежне истраге након што су откривене десетине случајева насиља, сексуалног злостављања и силовања д‌јеце у јавним школама и вртићима широм Париза.

Како преноси британски "Гардиан", истраге тренутно обухватају најмање 84 вртића, око 20 основних школа и десетак дневних центара, док је више од 100 пријава повезано са запосленима који су радили са д‌јецом ван редовне наставе.

Француско тужилаштво саопштило је да су под истрагом углавном школски асистенти и аниматори задужени за надзор д‌јеце током одмора, продуженог боравка и ваннаставних активности. Међу оптужбама се налазе физичко насиље, психолошко малтретирање, сексуални напади и силовања д‌јеце старе свега три године.

Десетине запослених суспендоване

Град Париз суспендовао је 78 запослених у првим мјесецима 2026. године, укључујући 31 особу осумњичену за сексуално злостављање д‌јеце. Паришки градоначелник Емануел Грегоар, који је и сам раније говорио да је био жртва злостављања у д‌јетињству, најавио је хитне реформе система заштите д‌јеце вриједне око 20 милиона евра.

Француска тужитељка Лор Бекуо изјавила је да истраге напредују и да је више особа већ позвано пред суд. У појединим случајевима родитељи тврде да су школе и локалне власти игнорисали раније пријаве насилног понашања запослених, што је омогућило наставак злостављања.

Родитељи оптужују систем за прикривање проблема

Удружења родитеља и активистичке групе попут СОС Перисцолаире и #MeTooEcole тврде да је ријеч о системском проблему који траје годинама. Они оптужују власти за недовољну контролу запослених, слабе провјере прошлости кандидата и мањак стручне обуке за рад са д‌јецом.

Дио запослених у школама истовремено упозорава да раде у веома тешким условима, уз мале плате и недовољно особља. Након избијања скандала, дио радника организовао је протесте тврдећи да се међу запосленима шири "клима страха и сумње", док многи сматрају да систем није довољно јасно дефинисао процедуре и заштиту д‌јеце.

Француска суочена са ширим проблемом сексуалног насиља

Скандал долази у тренутку када Француску већ потресају бројне афере повезане са сексуалним злостављањем д‌јеце у школама, црквеним установама и спортским организацијама. Према подацима независне комисије ЦИВИИСЕ, у Француској годишње око 160.000 д‌јеце постане жртва сексуалног насиља.

Посљедњих година земљу су шокирали и случајеви попут афере "Бетарам", у којој је више од 200 бивших ученика пријавило физичко и сексуално злостављање у католичкој школи, као и процес против бившег хирурга Жоела Ле Скуарнека, осуђеног за злостављање стотина д‌јеце током вишедеценијске каријере.

Власти обећавају реформе и строже контроле

Француске власти сада најављују строже провјере запослених који раде са д‌јецом, додатну обуку и нова правила надзора у школама и вртићима. Град Париз поручује да ће бити уведена политика "нулте толеранције" према сваком облику насиља над д‌јецом.

Ипак, стручњаци упозоравају да би потпуна реформа система могла трајати годинама, јер проблем није ограничен само на неколико установа, већ указује на дубље пропусте у заштити д‌јеце широм Француске.

Јавност и родитељи сада захтијевају већу транспарентност, строже казне и одговорност свих институција које су, како тврде, годинама затварале очи пред упозорењима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вртић

Школа

Француска

сексуално злостављање

Злостављање дјеце

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Удес на Стрчевици. Аутом се закуцао у полицијско возило.

Хроника

Удес на Старчевици: Сударили се путничко и полицијско возило

4 ч

2
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у НСРС

Република Српска

Вукановић по ко зна који пут избачен са сједнице НСРС

4 ч

9
Играчка црвеног аута Југо

Ауто-мото

Ауто-индустрија бруји о повратку легенде: Ево како ће изгледати нови Југо

4 ч

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Фудбал

Умро чувени фудбалер Олимпијакоса

4 ч

0

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Свијет

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

5 ч

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Русија прелази на сљедећи корак: Тужба против балтичких држава

5 ч

0
Тијело дјечака пронађено у жбуњу: Ово му је било везано око врата

Свијет

Тијело дјечака пронађено у жбуњу: Ово му је било везано око врата

5 ч

0
Судар авиона и параглајдера

Свијет

Авион се сударио с параглајдером, жена чудом преживјела

6 ч

0

  • Најновије

16

44

Кошарац: Шмит одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner