Француска у сјенци скандала: Школе и вртићи под истрагом због злостављања дјеце

Француске власти покренуле су опсежне истраге након што су откривене десетине случајева насиља, сексуалног злостављања и силовања дјеце у јавним школама и вртићима широм Париза.
Како преноси британски "Гардиан", истраге тренутно обухватају најмање 84 вртића, око 20 основних школа и десетак дневних центара, док је више од 100 пријава повезано са запосленима који су радили са дјецом ван редовне наставе.
Француско тужилаштво саопштило је да су под истрагом углавном школски асистенти и аниматори задужени за надзор дјеце током одмора, продуженог боравка и ваннаставних активности. Међу оптужбама се налазе физичко насиље, психолошко малтретирање, сексуални напади и силовања дјеце старе свега три године.
Град Париз суспендовао је 78 запослених у првим мјесецима 2026. године, укључујући 31 особу осумњичену за сексуално злостављање дјеце. Паришки градоначелник Емануел Грегоар, који је и сам раније говорио да је био жртва злостављања у дјетињству, најавио је хитне реформе система заштите дјеце вриједне око 20 милиона евра.
Француска тужитељка Лор Бекуо изјавила је да истраге напредују и да је више особа већ позвано пред суд. У појединим случајевима родитељи тврде да су школе и локалне власти игнорисали раније пријаве насилног понашања запослених, што је омогућило наставак злостављања.
Удружења родитеља и активистичке групе попут СОС Перисцолаире и #MeTooEcole тврде да је ријеч о системском проблему који траје годинама. Они оптужују власти за недовољну контролу запослених, слабе провјере прошлости кандидата и мањак стручне обуке за рад са дјецом.
Дио запослених у школама истовремено упозорава да раде у веома тешким условима, уз мале плате и недовољно особља. Након избијања скандала, дио радника организовао је протесте тврдећи да се међу запосленима шири "клима страха и сумње", док многи сматрају да систем није довољно јасно дефинисао процедуре и заштиту дјеце.
Скандал долази у тренутку када Француску већ потресају бројне афере повезане са сексуалним злостављањем дјеце у школама, црквеним установама и спортским организацијама. Према подацима независне комисије ЦИВИИСЕ, у Француској годишње око 160.000 дјеце постане жртва сексуалног насиља.
Посљедњих година земљу су шокирали и случајеви попут афере "Бетарам", у којој је више од 200 бивших ученика пријавило физичко и сексуално злостављање у католичкој школи, као и процес против бившег хирурга Жоела Ле Скуарнека, осуђеног за злостављање стотина дјеце током вишедеценијске каријере.
Француске власти сада најављују строже провјере запослених који раде са дјецом, додатну обуку и нова правила надзора у школама и вртићима. Град Париз поручује да ће бити уведена политика "нулте толеранције" према сваком облику насиља над дјецом.
Ипак, стручњаци упозоравају да би потпуна реформа система могла трајати годинама, јер проблем није ограничен само на неколико установа, већ указује на дубље пропусте у заштити дјеце широм Француске.
Јавност и родитељи сада захтијевају већу транспарентност, строже казне и одговорност свих институција које су, како тврде, годинама затварале очи пред упозорењима.
