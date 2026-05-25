Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

У експлозији која се јутрос догодила у згради у варошици Викс у департману Вандеја на западу Француске, повријеђено је седам особа, од којих једна тешко, изјавио је за француске медије замјеник префекта у граду Ла Рош сир Јон Никола Рењи.
"Изгледа да је покушај самоубиства гасом изазвао експлозију у овој згради, али то ће морати да се утврди током истраге. Има седморо повријеђених, од којих је једна особа задобила тешке повреде, вјероватно она која је изазвала експлозију, док шест осталих има лакше повреде", рекао је Рењи, преноси дневник Фигаро.
Инцидент се догодио у старој згради, бившој касарни жандармерије претвореној у социјални смјештај, са прилично високим, рушевним зидовима.
Око шездесет ватрогасаца је и даље на лицу мјеста и покушавају да ставе под контролу пожар који је услиједио након експлозије, преноси Телеграф.
