Авион се сударио с параглајдером, жена чудом преживјела

Аутор:АТВ
Застрашујући судар у ваздуху изнад аустријских Алпа замало се завршио трагедијом након што је туристички авион пробио куполу параглајдера, пославши жену у неконтролисани пад, а све је забиљежено њеном камером.
Инцидент, који је постао виралан на интернету, догодио се у близини планине Шмитенхе у сјеверној Аустрији. Према извјештају медија, 44-годишња параглајдерка Сабрина летјела је изнад подручја у суботу послијеподне када се мала летјелица изненада појавила директно изнад ње.
Снимак приказује како авион реже куполу њеног падобрана у року од неколико секунди. Удар потпуно кида крило параглајдера, а Сабрина, која брзо губи висину, очајнички покушава повратити контролу док отвара свој падобран за хитне случајеве.
Упркос паници и хаосу, Сабрина успијева ослободити резервни падобран неколико тренутака прије пада.
Према аустријским новинама "Кронен Цајтунг", Сабрину је спасио полицијски хеликоптер и одвезена је у болницу. Невјероватно је да је преживјела ужасан инцидент само с модрицама и лакшим повредама.
"Заправо још увијек не могу вјеровати да сједим овдје и ово типкам", написала је Сабрина касније на Инстаграму.
Пилот авиона за разгледање такође је сигурно слетио на аеродром Зел ам Се. Власти су саопштиле да је пилот тврдио да "није било шансе" да избјегне параглајдер.
Снимак се од тада брзо проширио друштвеним мрежама, а многи гледаоци су женино преживљавање назвали чудесним. Неколико корисника је такође похвалило њену присебност, истичући да јој је активирање резервног падобрана под тако екстремним притиском вјероватно спасило живот.
Plane slams into a paraglider’s canopy near Schmittenhöhe mountain in northern Austria.— Collin Rugg (@CollinRugg) May 24, 2026
The woman, Sabrina, was captured on camera gliding through the air before a small plane came slamming into her parachute.
The 44-year-old woman was able to untangle herself before… pic.twitter.com/nYtHcvv624
