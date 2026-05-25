Logo
Large banner

Авион се сударио с параглајдером, жена чудом преживјела

Аутор:

АТВ
25.05.2026 10:44

Коментари:

0
Судар авиона и параглајдера
Фото: Screenshot / X

Застрашујући судар у ваздуху изнад аустријских Алпа замало се завршио трагедијом након што је туристички авион пробио куполу параглајдера, пославши жену у неконтролисани пад, а све је забиљежено њеном камером.

Инцидент, који је постао виралан на интернету, догодио се у близини планине Шмитенхе у сјеверној Аустрији. Према извјештају медија, 44-годишња параглајдерка Сабрина летјела је изнад подручја у суботу послијеподне када се мала летјелица изненада појавила директно изнад ње.

Nafta

Економија

Могући споразум оборио цијене нафте

Снимак приказује како авион реже куполу њеног падобрана у року од неколико секунди. Удар потпуно кида крило параглајдера, а Сабрина, која брзо губи висину, очајнички покушава повратити контролу док отвара свој падобран за хитне случајеве.

Упркос паници и хаосу, Сабрина успијева ослободити резервни падобран неколико тренутака прије пада.

Према аустријским новинама "Кронен Цајтунг", Сабрину је спасио полицијски хеликоптер и одвезена је у болницу. Невјероватно је да је преживјела ужасан инцидент само с модрицама и лакшим повредама.

"Заправо још увијек не могу вјеровати да сједим овдје и ово типкам", написала је Сабрина касније на Инстаграму.

Пилот авиона за разгледање такође је сигурно слетио на аеродром Зел ам Се. Власти су саопштиле да је пилот тврдио да "није било шансе" да избјегне параглајдер.

Сунце

Друштво

Ови дани доносе паклене температуре, крај маја ће нас изненадити

Снимак се од тада брзо проширио друштвеним мрежама, а многи гледаоци су женино преживљавање назвали чудесним. Неколико корисника је такође похвалило њену присебност, истичући да јој је активирање резервног падобрана под тако екстремним притиском вјероватно спасило живот.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

авион

Аустрија

Авион параглајдер судар

Параглајдер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Одузета два пежоа, један од возача за казне дугује 22 хиљаде КМ

1 ч

0
ПУ Бањалука: Пет пијаних возача ухапшено након удеса

Хроника

ПУ Бањалука: Пет пијаних возача ухапшено након удеса

1 ч

0
Авион

Свијет

Руси ''ударили'' на авион у којем је био британски министар

1 ч

0
У Душановој улици трамвај исклизнуо из шина. Полиција је на мјесту догађаја.

Србија

Трамвај "улетио" у зграду: Објављен снимак тешке незгоде у Београду

1 ч

0

Више из рубрике

Авион

Свијет

Руси ''ударили'' на авион у којем је био британски министар

1 ч

0
Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

Свијет

Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?

3 ч

0
Државни секретар Сједињених Држава Марко Рубио напушта сцену након говора на догађају поводом прославе 250. годишњице Сједињених Држава, у конгресном центру Бхарат Мандапам, у Њу Делхију, Индија, у недељу, 24. маја 2026.

Свијет

Рубио: Добре шансе за споразум за Техераном

3 ч

0
Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана

Свијет

Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана

3 ч

0

  • Најновије

11

46

Умро чувени фудбалер Олимпијакоса

11

41

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

11

41

Повријеђен мотоциклиста, превезен на УКЦ

11

36

Кошарац: Крајње вријеме да функција високог представника буде укинута

11

32

Умро човјек који је измислио драгстор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner