Могући споразум оборио цијене нафте

Цијене нафте су значајно пале, а промет на азијским берзама је у порасту након најаве о могућем постизању споразума којим би се окончао америчко-израелски рат са Ираном, пренијели су данас британски медији.
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је у суботу увече да је споразум са Техераном "већим дијелом договорен" и да ће детаљи бити ускоро објављени, али је већ у недјељу увече позвао свој преговарачки тим да не жури са договором, преноси Би-би-си.
Од јутрос је глобална цијена референтне нафте типа Брент пала за 5,5 одсто на 97,90 долара (78,07 евра), док је цијена америчке нафте пала за 5,8 одсто на 90,99 долара (78,11 евра).
Трамп је раније потврдио да ће споразум укључивати поновно отварање кључне трговачке поморске руте кроз Ормуски мореуз, без додатних детаља.
Овај уски морски пролаз, кроз који обично пролази око петине свјетске нафте и течног природног гаса (ЛНГ), ефективно је затворен од почетка сукоба 28. фебруара, преноси Танјуг.
