Тијело дјечака пронађено у жбуњу: Ово му је било везано око врата

25.05.2026 10:47

Тијело дјечака (12) пронађено је у недјељу са мокрим пешкиром за купање, чврсто везаним око врата, саопштило је тужилаштво у француском граду Рену.

"Околности смрти се још увијек истражују , а једна од хипотеза је да је у случају његове смрти умешана још једна особа", додало је тужилаштво у саопштењу.

Дијете је пронађено на обали реке Вилен, недалеко од центра града, десет минута хода од Трга парламента Бретање. Полицијски извор је раније рекао агенцији АФП да је тијело пронађено у жбуњу.

Према полицијским изворима, узбуна је подигнута након што је рибар чуо плач дјетета, а затим позвао полицију.

Велики број полицајаца био је на лицу места рано у недјељу увече, вршећи осматрања у близини стамбеног комплекса који се налази близу Вилена, реке која протиче кроз Рен, примјетио је новинар АФП-а.

Постављен је велики бели шатор са форензичким истражитељима у бијелим одјелима и плавим рукавицама који су вршили мерења и фотографисали подручје које се налази на ивици воде.

Јавни тужилац Рена, Фредерик Теје, изашао је на лице мјеста, али није дао изјаву за штампу, преноси Телеграф.

