Тијело дјечака пронађено у жбуњу: Ово му је било везано око врата

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тијело дјечака (12) пронађено је у недјељу са мокрим пешкиром за купање, чврсто везаним око врата, саопштило је тужилаштво у француском граду Рену.
"Околности смрти се још увијек истражују , а једна од хипотеза је да је у случају његове смрти умешана још једна особа", додало је тужилаштво у саопштењу.
Дијете је пронађено на обали реке Вилен, недалеко од центра града, десет минута хода од Трга парламента Бретање. Полицијски извор је раније рекао агенцији АФП да је тијело пронађено у жбуњу.
Свијет
Авион се сударио с параглајдером, жена чудом преживјела
Према полицијским изворима, узбуна је подигнута након што је рибар чуо плач дјетета, а затим позвао полицију.
Велики број полицајаца био је на лицу места рано у недјељу увече, вршећи осматрања у близини стамбеног комплекса који се налази близу Вилена, реке која протиче кроз Рен, примјетио је новинар АФП-а.
Постављен је велики бели шатор са форензичким истражитељима у бијелим одјелима и плавим рукавицама који су вршили мерења и фотографисали подручје које се налази на ивици воде.
Јавни тужилац Рена, Фредерик Теје, изашао је на лице мјеста, али није дао изјаву за штампу, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму