Logo
Large banner

Ован улази у брзе преокрете, некоме стиже пословна прилика која мијења правац, а вама?

Аутор:

АТВ
05.05.2026 07:03

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Погледајте шта вам звијезде данас доносе

Ован

Посао: Данас долази до преокрета у плановима које сте већ дуго градили и бићете приморани да брзо реагујете. Љубав: Партнер очекује више иницијативе са ваше стране и мање повлачења. Здравље: Могућа нервоза – пријаће вам физичка активност.

Бик

Посао: Фокус је на финансијама и стабилности, али избјегавајте импулсивне одлуке. Љубав: У односу са партнером потребно је више разумијевања и стрпљења. Здравље: Осјетљив стомак – пазите на исхрану.

Близанци

Посао: Комуникација вам отвара врата нове пословне прилике која долази изненада. Љубав: Флерт се појачава, али ви бирате темпо. Здравље: Умор од превише обавеза – направите паузу.

Рак

Посао: Завршавате заостале обавезе које вас већ неко вријеме оптерећују. Љубав: Емоције су појачане и тражите сигурност и блискост. Здравље: Потребан вам је мир и више сна.

Лав

Посао: Добијате признање за труд и рад који сте уложили претходних дана. Љубав: Привлачите пажњу и лако освајате где год се појавите. Здравље: Енергија добра, али не претјерујте са обавезама.

Д‌јевица

Посао: Дан је добар за анализу и рјешавање ситних, али важних детаља. Љубав: Ситнице вас данас могу нервирати више него иначе. Здравље: Могућа осјетљивост варења.

Вага

Посао: Отвара се прилика кроз сарадњу или нови контакт који вам може значити. Љубав: Могуће ново познанство које брзо привлачи пажњу. Здравље: Потребан вам је бољи баланс одмора и активности.

Шкорпија

Посао: Интензиван дан у којем се одлуке доносе брзо и без одлагања. Љубав: Страсти су јаке, али избегавајте конфликте. Здравље: Стрес може утицати на енергију.

Стријелац

Посао: Долази потврда да су ваши планови на добром путу и то вам даје мотивацију. Љубав: Отворен разговор рјешава неспоразуме. Здравље: Пријаће вам кретање и боравак напољу.

Јарац

Посао: Успјешно завршавате важан задатак и осјећате велико олакшање. Љубав: Партнер тражи више пажње него иначе. Здравље: Умор је присутан – успорите темпо.

Водолија

Посао: Креативна идеја може вам донијети конкретну пословну корист. Љубав: Неочекиван контакт буди емоције које нисте очекивали. Здравље: Потребан вам је боравак на свјежем ваздуху.

Рибе

Посао: Интуиција вам данас помаже да донесете праву одлуку у правом тренутку. Љубав: Могућ је повратак контакта из прошлости. Здравље: Повећана осјетљивост – слушајте своје тијело, пише Лепа и Срећна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Дневни хороскоп

зодијак

звијезде

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

Друштво

Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

10 ч

0
Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град

Друштво

Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град

10 ч

0
Граница аутобус ауто

Друштво

Грађани који путују у агонији због ЕЕС-а: "Расуло, хаос, дебакл"

12 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Вријеме сутра: Могући пљускови

16 ч

0

  • Најновије

07

08

Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

07

07

Данас славимо Светог Платона Бањалучког и Виталија: Ово је једини исправан начин да обиљежите овај дан

07

03

Астрономи открили 27 нових планета које круже око двије звијезде

07

03

Ован улази у брзе преокрете, некоме стиже пословна прилика која мијења правац, а вама?

06

54

АТВ јутро, 05.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner