Вријеме сутра: Могући пљускови

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме са сунчаним интервалима, уз могућност локалних падавина у другом дијелу дана.
Према прогнозама, на западу и југозападу биће нешто више облачности, док су послије подне и увече могући киша и краткотрајни пљускови.
Дуваће слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар, који ће током дана повремено јачати уз јаке ударе, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од шест до 13 степени, а у вишим предјелима око два степена, док ће максимална бити од 22 до 28 степени, а у вишим предјелима око 18 степенин Целзијусових.
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је преовладавало сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница седам, Чемерно 17, Калиновик и Соколац 18, Хан Пијесак 19, Гацко, Кнежево и Мраковица 20, Билећа и Ливно 22, Рудо, Сребреница, Требиње, Фоча и Сарајево 23, Србац 24, Бијељина, Вишеград, Зворник, Мркоњић Град, Шипово, Бугојно и Тузла 25, Бањалука, Нови Град, Рибник, Јајце, Сански Мост и Зеница 26, Добој, Приједор, Бихаћ и Мостар 27 степени Целзијусових, преноси Срна.
