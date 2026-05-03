Данас претежно сунчано и топло

03.05.2026 08:29

Град Бањалука
Фото: Ustupljena fotografija

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано и топло вријеме уз малу облачност.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, повремено и појачан источни и сјевероисточни. У Херцеговини се очекује умјерена бура, а током дана слаб до умјерен јужни вјетар, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дневна температура ваздуха од 18 до 25, а у вишим пред‌јелима од 13 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно сунчано вријеме.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Фоча, Рудо, Соколац и Шипово четири, Чемерно и Иван Седло пет, Рибник и Хан Пијесак шест, Вишеград, Мркоњић Град и Билећа седам, Бањалука, Кнежево, Нови Град, Сарајево и Ливно осам, Добој, Гацко и Тузла девет, Бијељина, Приједор, Мраковица и Србац 11, Требиње 12, те Мостар 13 степени Целзијусових.

