Logo
Large banner

Обезбиједити законску заштиту и боље плате за новинаре

Аутор:

АТВ
02.05.2026 20:16

Коментари:

0
Обезбиједити законску заштиту и боље плате за новинаре
Фото: ATV

Округли сто под називом "Од достојанственог рада до професионалног новинарства" окупио је представнике медијске заједнице, синдиката и стручњаке који указују на изазове у овој области.

Догађај је организовао Синдикат медија и графичара Републике Српске поводом обиљежавања трећег маја дана медија, с циљем да се отворе кључне теме радних права, сигурности запослених и професионалних стандарда у новинарству.

Посебан акцент стављен је и на мале цијене рада у овој професији које би како представници синдиката истичу морале бити веће. Када новинари и медији не би били зависни од финансија онда би могли говорити о одређеним помацима када говоримо о слободи медија истакли су из синдиката.

"Оно што нам представља проблем су минимална примања код свих запослених у медијима у медијској и графичкој дјелатности минималац није довољан за достојанствен живот од свог рада. Минималац је довољан за преживљавање, ова професија заслужује достојанствену плату и то заслужује бројне друге бенефите", каже Мерима Додик, предсједник синдиката медија и графичара.

Округлом столу присуствовале су и колеге из Србије које су размјеном искустава употпуниле дјеловање. Заједнички истичу да је циљ доћи до гранског колективног уговора. Неопходно је радити и на питању гдје би била дефинисана цијена рада испод које се не би могла исплаћивати примања запосленим у медијима. Али нису само ниска примања проблем запослених у медијима.

"Ниске плате за посао који ми радимо а огроман је посао су ниске али нису једини проблем, несигуран рад и ангажовање новинара на основу привременим и повременим пословима је велики проблем. Имамо и нападе и притиске на новинаре а то је исто јако велики проблем како заштити новинаре", каже Драгана Чабаркапа, директор Синдиката новинара и медијских радника Србије.

Закључци са данашњег скупа и скретање пажње на изазове са којима се сусрећу запослени у овом сектору важан су корак ка унапрјеђењу услова рада у медијима и јачању професионалних стандарда новинарства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Новинар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Никада не смијемо заборавити на борце који су свој живот дали за Републику Српску"

Друштво

"Никада не смијемо заборавити на борце који су свој живот дали за Републику Српску"

1 ч

0
Додик у посјети Милвокију: Српска је увијек уз свој народ, ма гдје он био

Друштво

Додик у посјети Милвокију: Српска је увијек уз свој народ, ма гдје он био

2 ч

0
"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

Друштво

"Једном у 10 година се деси ово" Метеоролог Тодоровић открио необичан феномен: Стиже нагли обрт

4 ч

0
Полицајци из Тузле под истрагом након снимка у којем један од њих удара малољетника

Друштво

Полицајци из Тузле под истрагом након снимка у којем један од њих удара малољетника

5 ч

2

  • Најновије

21

00

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

20

39

"Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, а када је за посјету дјеце са Косова на Драшка се не може рачунати"

20

29

У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“

20

23

Бијела кућа објавила необичан снимак који траје сат времена: Трамп изговара само једну ријеч

20

18

Арлов за АТВ: Захвалност Минићу и Влади Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner