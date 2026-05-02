Обезбиједити законску заштиту и боље плате за новинаре

Аутор:АТВ
Коментари:0
Округли сто под називом "Од достојанственог рада до професионалног новинарства" окупио је представнике медијске заједнице, синдиката и стручњаке који указују на изазове у овој области.
Догађај је организовао Синдикат медија и графичара Републике Српске поводом обиљежавања трећег маја дана медија, с циљем да се отворе кључне теме радних права, сигурности запослених и професионалних стандарда у новинарству.
Посебан акцент стављен је и на мале цијене рада у овој професији које би како представници синдиката истичу морале бити веће. Када новинари и медији не би били зависни од финансија онда би могли говорити о одређеним помацима када говоримо о слободи медија истакли су из синдиката.
"Оно што нам представља проблем су минимална примања код свих запослених у медијима у медијској и графичкој дјелатности минималац није довољан за достојанствен живот од свог рада. Минималац је довољан за преживљавање, ова професија заслужује достојанствену плату и то заслужује бројне друге бенефите", каже Мерима Додик, предсједник синдиката медија и графичара.
Округлом столу присуствовале су и колеге из Србије које су размјеном искустава употпуниле дјеловање. Заједнички истичу да је циљ доћи до гранског колективног уговора. Неопходно је радити и на питању гдје би била дефинисана цијена рада испод које се не би могла исплаћивати примања запосленим у медијима. Али нису само ниска примања проблем запослених у медијима.
"Ниске плате за посао који ми радимо а огроман је посао су ниске али нису једини проблем, несигуран рад и ангажовање новинара на основу привременим и повременим пословима је велики проблем. Имамо и нападе и притиске на новинаре а то је исто јако велики проблем како заштити новинаре", каже Драгана Чабаркапа, директор Синдиката новинара и медијских радника Србије.
Закључци са данашњег скупа и скретање пажње на изазове са којима се сусрећу запослени у овом сектору важан су корак ка унапрјеђењу услова рада у медијима и јачању професионалних стандарда новинарства.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч2
Најновије
21
00
20
39
20
29
20
23
20
18
Тренутно на програму