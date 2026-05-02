Полицајци из Тузле под истрагом након снимка у којем један од њих удара малољетника

02.05.2026 15:40

Полицајци из Тузле под истрагом након снимка у којем један од њих удара малољетника
Фото: Screenshot / Klix.ba

Полицијски службеници Полицијске станице Запад у Тузли нашли су се под интерном истрагом након што се на друштвеним мрежама појавио снимак на којем се види како један од њих удара малољетника током интервенције у једном тузланском насељу.

Према информацијама које је за Кликс потврдила портпарол Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић, инцидент се догодио 1. маја око 17 сати, када су полицијски службеници зауставили малољетника рођеног 2010. године због саобраћајног прекршаја.

Из кантоналне полиције даље је наведено да је дјечак управљао бициклом те да је током контроле евидентиран и прекршај из области јавног реда и мира.

"Полицијски службеници ПС Запад/ПУ Тузла су 1. маја 2026. године око 17 сати, у једном насељу у Тузли, због чињења прекршаја по Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, зауставили и контролисали малољетника (2010) који је управљао бициклом, а исти је том приликом починио и прекршај по Закону о јавном реду и миру ТК", прецизирала је Спречић, додавши да ће полицијски службеници Полицијске станице Запад предузети даље мјере и радње у вези с евидентираним прекршајима.

Међутим, након што је видеоснимак интервенције изазвао бурне реакције јавности, случај је упућен и Јединици за професионалне стандарде Управе полиције МУП-а ТК.

"О свему је упозната Јединица за професионалне стандарде Управе полиције МУП-а ТК, чији истражитељи ће у складу с интерним процедурама извршити провјере у вези са поступањем полицијских службеника у конкретном случају, све у циљу утврђивања дисциплинске одговорности", навела је Спречић.

На снимку који се проширио друштвеним мрежама види се тренутак када полицијски службеник физички удара малољетника током поступања, што је изазвало бројне реакције грађана и питања о употреби прекомјерне силе према малољетним особама.

За сада није познато да ли ће против полицијског службеника бити покренут дисциплински или евентуално други поступак, а више информација очекује се након окончања интерне провјере.

