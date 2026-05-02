Познат идентитет младића који је погинуо у тешкој несрећи код Градишке

Данијел Липовац (26) погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јуче у Турјаку код Градишке, потврђено је за АТВ.
До несреће је дошло када је аутомобил слетио са пута, а том приликом су повријеђене још четири особе.
Трагедија код Градишке: У тешкој несрећи погинуо младић (26), повријеђене 4 особе
Како је речено из ОЈТ Бањалука повријеђени су М.Т. (32), А.Р. (28), Д.Ш. (38) и И.С. (30). Три особе су задржане на болничком лијечењу, док је једна након прегледа пуштена кући.
"Дежурни тужилац наложио је да се саслушају свједоци незгоде и наложено је изузимање крви од возача", речено је у ОЈТ Бањалука.
Увиђај су обавили полицијски службеници ПУ Градишка, а на лицу мјеста био је и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
