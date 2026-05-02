Елма Годињак је прошли мјесец 2. пут пријавила Тарика Прусца за ухођење

Аутор:

АТВ
02.05.2026 10:42

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Елма Годињак-Прусац коју је синоћ убио супруг Тарик Прусац у стану на Добрињи у Сарајеву пријављивала га је за ухођење, због чега су му биле одређене мјере забране приласка које, нажалост, нису дале никакав резултат.

Уфебруару ове године Елма је полицији пријавила Тарика за пријетње и ухођење, али је након позива за саслушање на бази пријаве одбила поднијети захтјев за кривично гоњење супруга. Упркос томе, њему је изречена мјера забране приласка, пише Klix.

Оно што је такође потврђено јесте да Тарик Прусац раније није имао пријаве за физичке нападе, али јесте за психичко малтретирање супруге која је жељела да се разведе.

Неколико дана прије јучерашње трагедије, полиција је Тужилаштву КС доставила нову пријаву тачније извјештај о почињеном кривичном д‌јелу.

Нажалост, позив за саслушање није успјела ни запримити јер је монструм јуче с неколико метака из ватреног оружја убио Елму Годињак. Сумња се да је прије употребе ватреног оружја, Тарик и физички напао Елму, а то ће показати резултати обдукције.

У извршењу кривичног д‌јела Тарик Прусац је користио службени пиштољ с обзиром да је радник чуварске агенције.

Након што је убио мајку свог д‌јетета, петогодишњу кћерку је са собом повео са Добриње на Башчаршију, а полиција га је лоцирала и ухапсила у једном угоститељском објекту док је јео ћевапе.

Хапшењу је претходила велика полицијска потрага, а Тарик Прусац је све вријеме био наоружан.

На сву срећу није повриједио д‌јевојчицу. Обављен је медицински преглед, а с њом су разговор обавили и психолози.

У току дана осумњичени за убиство биће предат у надлежност Тужилаштва КС, а истовремено у току дана биће обављена и обдукција тијела убијене.

