Мелони: Ово је друга најдуговјечнија влада у историји републике

Актуелна италијанска влада постала је друга најдуговјечнија у историји земље од успостављања републике, саопштила је данас премијерка Италије Ђорђа Мелони.
"Од данас влада коју имам част да водим постаје друга по дужини трајања у историји Републике. Не видим то као разлог за прославу, већ као још већу одговорност према Италијанима", навела је Мелони на Инстаграму.
Она је захвалила грађанима који, како је истакла, настављају да подржавају њен кабинет и изразила посвећеност наставку реформи и спровођењу политичког програма.
"Наставићемо напријед са одлучношћу да завршимо пут који смо започели, поштујући мандат добијен од италијанских грађана и са једним компасом: националним интересом", поручила је италијанска премијерка.
Влада Ђорђе Мелони на власти је од октобра 2022. године.
Прва жена премијер Италије је на путу да постане и прва модерна лидерка која ће завршити пун петогодишњи мандат владе без реконструкција, у септембру сљедеће године, пренијела је раније агенција АНСА.
Влада Ђорђе Мелони је 1.288 дана на функцији, чиме је надмашила досадашњи рекорд од 1.287 дана на функцији четврте и посљедње владе бившег премијера Силвија Берлусконија.
Мелони, која има већину у Сенату и у Посланичком дому, више пута је у протекле три и по године изјављивала да је вратила Италији "политичку стабилност која је ријетка у историји Републике".
Најдуговјечнија влада у послијератној историји Италије, од 1946. године, је друга влада Силвија Берлусконија, коју је водио 1.409 дана, од 2001. до 2005. године, преноси Танјуг.
