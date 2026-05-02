Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

02.05.2026 09:13

Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев оцијенио је да ће нове америчке царине на европске аутомобиле и камионе знатно утицати на индустријски сектор ЕУ у комбинацији са енергетском кризом.

Дмитријев, који је и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством, истакао је да царине од 25 одсто на аутомобиле и камионе из ЕУ наносе смртоносан ударац већ урушавајућем индустријском сектору ЕУ.

Амерички предсједник Доналд Трамп јуче је изјавио да Вашингтон планира да повећа царине на увоз аутомобила и камиона из ЕУ на 25 одсто почев од наредне седмице.

Он је уједно оптужио ЕУ да није у потпуности испоштовала трговинске споразуме постигнуте са Вашингтоном.

Како је истакао, нове мјере се неће односити на возила произведена у фабрикама у САД, преноси Срна.

