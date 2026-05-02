Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев оцијенио је да ће нове америчке царине на европске аутомобиле и камионе знатно утицати на индустријски сектор ЕУ у комбинацији са енергетском кризом.
Дмитријев, који је и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством, истакао је да царине од 25 одсто на аутомобиле и камионе из ЕУ наносе смртоносан ударац већ урушавајућем индустријском сектору ЕУ.
Амерички предсједник Доналд Трамп јуче је изјавио да Вашингтон планира да повећа царине на увоз аутомобила и камиона из ЕУ на 25 одсто почев од наредне седмице.
Он је уједно оптужио ЕУ да није у потпуности испоштовала трговинске споразуме постигнуте са Вашингтоном.
Како је истакао, нове мјере се неће односити на возила произведена у фабрикама у САД, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
12
13
12
12
12
12
12
09
11
53
Тренутно на програму