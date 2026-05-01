Српски принц у срцу европског дворског спектакла: Филип Карађорђевић међу најближима шведској круни

Обиљежавање 80. рођендана шведског краља Карла XVI Густава претворило је главни град Шведске у центар европског монархистичког свијета, а значајну пажњу привукло је истакнуто присуство српске краљевске породице – прије свега принца-насљедника Филипа и принцезе Данице Карађорђевић заједно са престолонасљедником Александром и принцезом Катарином.
Ово је уједно и прво заједничко појављивање насљедника српске династије на краљевском догађају високог формата.
У низу свечаности које су обиљежиле јубилеј – од традиционалног богослужења Те Деум у Дворској цркви у Стокхолму, преко војних почасти и народног славља, до гала вечере у Краљевском дворцу, српски принчевски пар нашао се у самом средишту догађаја, на мјесту које превазилази уобичајени протокол.
Током централне церемоније у Дворској цркви, принц-насљедник Филип и принцеза Даница били су позиционирани тик уз чланове шведске краљевске породице. Такав распоред није био случајан, већ снажан симбол блискости двије династије.
Посебну тежину њиховом присуству даје чињеница да је шведска престолонаследница Викторија – ћерка слављеника, вјенчана кума српског принчевског пара. Управо ова породична веза унијела је топлину и личну ноту у иначе строго протоколарни догађај, чинећи да српски представници буду више од гостију – дио ужег круга.
Значај догађаја потврђен је и присуством престолонасљедника Александра и принцезе Катарине, чиме је српска краљевска породица била достојно представљена на једном од најважнијих окупљања европских монархија.
„Учешће наше породице на овој прослави има дубље значење – подсјећа на снажне историјске, породичне и културне везе које повезују Србију и Шведску“, поручио је принц Филип.
Поред српске краљевске породице, прослави су присуствовали и бројни представници европских и свјетских династија, што је догађају дало изразит међународни значај. Међу њима су били чланови краљевске породице Шведске предвођени Њ.К.V. престолонаследницом Викторијом, затим Њ.V. краљ Фредерик X, краљица Мјери, краљица Маргрете II и принцеза Бенедикте од Данске, норвешки краљ Харалд V, краљица Соња и престолонасљедник Хокон, белгијски краљ Филип и краљица Матилда, принцеза Беатрис од Холандије, краљица Софија од Шпаније, као и великодостојници из Луксембурга, Лихтенштајна и других европских кућа.
Међу званицама су били и тајландски краљ Маха Ваџиралонгкорн и краљица Сутхида, као и чуварка круне Румуније Маргарита и принц Раду, уз бројне друге припаднике краљевских породица. Поред монархија, догађају су присуствовали и високи државни званичници нордијских земаља, што је прослави дало додатну дипломатску тежину.
Програм обиљежавања био је испуњен богатим садржајем – од свечаног подизања заставе и богослужења, преко војне параде и смјене страже, до музичких наступа и великог хора који је одао почаст шведском краљу. Услиједио је свечани ручак у чувеној Градској кући у Стокхолму, мјесту гдје се сваке године одржава Нобелова церемонија.
Вече је крунисано гала вечером у Државној сали Краљевског дворца, уз присуство највиших званичника и представника краљевских кућа из цијелог свијета.
Посебну пажњу изазвало је и прво појављивање принца Филипа и принцезе Данице у пуном свечаном издању, са породичним одликовањима династије Карађорђевић – симболом континуитета, традиције и достојанства српске краљевске лозе.
Јубилеј у Стокхолму показао је да европске монархије и даље почивају на снажним личним и историјским везама. У том контексту, присуство српске краљевске породице – и посебно блискост принца Филипа са шведским двором – представља више од дипломатског геста.
У дану када је Шведска славила свог краља, српски принц нашао се у самом срцу европске краљевске сцене – као свједочанство да историја, традиција и породичне везе и даље играју важну улогу у савременом свијету.
