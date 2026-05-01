Нови снимак открива како је атентатор на Трампа пробио обезбјеђење у четири секунде

Нови снимак који су објавили тужиоци приказује како је наоружани нападач за четири секунде пробио безбједносну провјеру током догађаја на којем је био предсједник САД Доналд Трамп у Вашингтону.
Видео надзорне камере приказује агента обезбјеђења како отвара ватру према нападачу који јури носећи оружје. Снимак не приказује тренутак када је нападач ухапшен у суботу у хотелу „Вашингтон Хилтон“.
Коул Томас Ален (31) оптужен је за покушај атентата на Трампа на вечери Удружења дописника Бијеле куће. Још се није изјаснио о кривици.
Америчко министарство правде наводи да видео такође приказује Алена како „извиђа подручје“ у хотелу дан прије вечере, када се наводно пријавио као гост. Према тужиоцима, виђен је како хода ходником хотела „Вашингтон Хилтон“ уочи догађаја и накратко улази у хотелску теретану, преноси Индекс.хр
Оптуженик је, према оптужници, носио полуаутоматски пиштољ, сачмарицу и три ножа док је трчао преко терасе, један спрат изнад дворане у којој се одржавала престижна новинарска свечаност. Трамп, потпредсједник Џеј Ди Венс, чланови кабинета и други званичници Бијеле куће хитно су евакуисани с мјеста догађаја након што се зачула пуцњава.
Нови снимак, који је у четвртак на платформи X објавила америчка тужитељка за Вашингтон Д. Ц. Џенин Пиро, квалитетнија је верзија исјечка који је Трамп подијелио на друштвеним мрежама након инцидента.
Најновији видео приказује готово десетак агената обезбјеђења окупљених око безбједносне контролне тачке у хотелу.
У једном тренутку, мушкарац у дугом тамном капуту пролази ходником и нестаје кроз врата. Неколико тренутака касније нападач се поново појављује без капута и јури кроз детектор метала са обје руке на оружју. Према изјави под заклетвом коју су поднијели тужиоци, капутом је скривао сачмарицу калибра 12.
🚨#BREAKING: Newly released footage shows 31-year-old Cole Allen of California walking around The Washington Hilton in washington DC then soon opening fire on a U.S. Secret Service officer during an attempted attack targeting President Donald Trump and others at the White House… pic.twitter.com/ytHWUPlRxT— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026
Снимак, чини се, приказује једног службеника како пуца из пиштоља на осумњиченог. Тужиоци су рекли да је један агент погођен, али не и нападач. „Службеник је погођен у балистички прслук, али није теже повријеђен“, рекао је портпарол Тајне службе за BBC.
Балистички стручњаци истражују је ли агента Тајне службе погодио метак који је испалио осумњичени или је погођен у унакрсној ватри. Џенин Пиро је у четвртак у објави на X-u написала: „Нема доказа да је пуцњава била резултат пријатељске ватре.“
Међутим, у допису којим су тужиоци тражили од судије да Алену одреди притвор, не спомиње се да је иједан службеник погођен. У њему стоји да је, док је осумњичени трчао кроз контролну тачку, агент Тајне службе „примијетио оптуженог како пуца из сачмарице у смјеру степеница које воде у дворану“.
Аленови адвокати оспорили су тврдње тужилаца да је њихов клијент отворио ватру.
Директор америчке Тајне службе Шн Кур'ан за Fox News изјавио је да је осумњичени пуцао на агента Тајне службе „из непосредне близине“.
„Према свим доказима које сам видио, осумњичени је из непосредне близине пуцао сачмарицом у нашег службеника“, рекао је Кур'ан.
„Наш службеник херојски је узвратио ватру. Иако је погођен сачмарицом у груди из непосредне близине, успио је испалити пет хитаца.“
„Чини се да је осумњичени, док је службеник пуцао на њега, кољеном ударио у једну од наших кутија с магнетометрима и почео падати на тло. У том тренутку су га службеници и агенти успјели савладати и оборити“, додао је Кур'ан.
Ален се суочава с додатним оптужбама, укључујући преношење ватреног оружја између савезних држава ради почињења кривичног дјела и кориштење ватреног оружја у насилном злочину. За оба дјела предвиђена је максимална казна од 10 година затвора.
