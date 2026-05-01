Хаос у Турској: Сукоб полиције са демонстрантима, приведено више од 350 људи

Турска полиција сукобила се са демонстрантима који су покушали да марширају према истанбулском Тргу Таксим да би обиљежили Међународни дан радника, након што су власти забраниле окупљања у тој области, јавили су локални медији.
Извори из локалних синдиката рекли су агенцији ДПА да је приведено више од 350 људи.
Неколико демонстраната је већ пребачено у сједиште полиције, а поједини су пријавили да су задобили повреде док су привођени.
Полиција је употријебила сузавац и водене топове да би растјерала демонстранте. Блокирани су путеви у централним четвртима Мечидијекој и Бешикташ који воде до Таксима, пише лист "Џумхуријет", преноси Срна.
Полиција је оградила Трг Таксим барикадама и дозволила само ограниченом броју чланова синдиката да раније у току дана положе вијенац на том мјесту, јавила је опозициона телевизија "Халк".
Канцеларија гувернера Истанбула раније је саопштила да демонстрације и маршеви око Трга Таксим и оближњих области неће бити дозвољени, наводећи као разлог забринутост за јавни ред и безбједност.
