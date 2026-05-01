Хаос у Турској: Сукоб полиције са демонстрантима, приведено више од 350 људи

01.05.2026 17:13

Фото: Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Турска полиција сукобила се са демонстрантима који су покушали да марширају према истанбулском Тргу Таксим да би обиљежили Међународни дан радника, након што су власти забраниле окупљања у тој области, јавили су локални медији.

Извори из локалних синдиката рекли су агенцији ДПА да је приведено више од 350 људи.

Неколико демонстраната је већ пребачено у сједиште полиције, а поједини су пријавили да су задобили повреде док су привођени.

Полиција је употријебила сузавац и водене топове да би растјерала демонстранте. Блокирани су путеви у централним четвртима Мечидијекој и Бешикташ који воде до Таксима, пише лист "Џумхуријет", преноси Срна.

Полиција је оградила Трг Таксим барикадама и дозволила само ограниченом броју чланова синдиката да раније у току дана положе вијенац на том мјесту, јавила је опозициона телевизија "Халк".

Канцеларија гувернера Истанбула раније је саопштила да демонстрације и маршеви око Трга Таксим и оближњих области неће бити дозвољени, наводећи као разлог забринутост за јавни ред и безбједност.

Прочитајте више

Мјесто у Републици Српској

Република Српска

У Хан Пијеску снијег за 1. мај

2 ч

0
ГП Градишка

Друштво

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

3 ч

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Друштво

Од 1. маја промјене у исплати пензија за неке у Српској

4 ч

0
Бањалука

Друштво

Ово у Бањалуци није виђено 56 година: Први мај обара рекорде

5 ч

0

Више из рубрике

Упозорење америчког генерала: "Ако заратимо са Кином..."

Свијет

Упозорење америчког генерала: "Ако заратимо са Кином..."

2 ч

0
Снажан земљотрес погодио Тајван

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тајван

3 ч

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Свијет

Супер Ел Нињо пријети Европи, ови дијелови највише на удару

3 ч

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Свијет

Фицо: Критикују ме због Путина, а онда се интересују шта је рекао

4 ч

0

  • Најновије

18

36

Првомајски шок: Д‌јеца пронашла ранац у природи, родитељи одмах звали полицију!

18

25

Убијена новинарка у Сарајеву: Бивши супруг отео њихово петогодишње дијете

18

20

Зашто се за Празник рада једе грах?

18

04

Влада Српске спремна да обезбиједи све потребне гаранције и услове за лијечење генерала Младића

18

01

Прве фотографије с мјеста злочина: Овд‌је је мушкарац убио жену, па побјегао с лица мјеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner